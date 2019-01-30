中国人士评论美国起诉华为

针对华为公司被美国司法部指控，当事人孟晚舟引渡程序已经启动，中国外交部发言人耿爽星期二表示， “ 一段时间以来，美方动用国家力量抹黑和打击特定的中国企业，企图扼杀企业的正当合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄。 ”





与此同时，报道说，华为日前在一项声明中，否认美国司法部对该公司提出有关刑事指控。并且同时否认针对华为首席财务官孟晚舟的刑事指控。华为的声明还说，对我公司的指控令人失望。





报道显示，华为被控与其子公司星通技术被控银行欺诈、合谋银行欺诈、电信欺诈、合谋电信欺诈、违反《国际紧急状态经济权力法》、合谋违反《国际紧急状态经济权力法》、合谋洗钱等 23 项刑事犯罪。





中国问题学者胡星斗对美国之音说，美国正在发起针对中国的一种 “ 科技战争 ”:“ 华为这个事情，看起来是一个企业的行为，但是实际上事情不小。涉及到一个国家对另外一个国家的科技战争，涉及未来谁占领科技制高点的问题；这是一个国家对于一个企业的行为，实际上，则是一个国家对另外一个国家技术上的一种遏制。所以对于川普这样的行为，我还是不敢苟同。 ”





中国工业和信息化部发言人星期二说，美国 “ 在没有任何证据的情况下，动用国家力量来抹黑和打击特定的企业，这种做法既不公平，也不道德。 ”





不过，中国问题学者胡星斗同时表示，也许华为确实触犯了美国的某些禁忌，而且可能被人抓到把柄 : “ 华为因为从事武器方面的业务，被认为是未来科技的制高点，所以的确也令美国恐惧。但是我认为，实事求是地说，华为的行为可能某些方面，与美国的（法律）有抵触。 ”

中国网络作者 “ 天落 ” 对美国之音说，共产党及其控制下的企业，为了短期利益，有时不择手段，这种传统似乎很老： “ 从井冈山时期一直到延安，在延安种鸦片，灰色地带他们（共产党）都去干。蝇营狗苟的事干的特别多，一直都在干。共产党就有这种传统。哪怕它得了政权，这种劣习还是不改。 ”





美国司法部起诉华为，正式向加拿大提出引渡孟晚舟申请后，中国国内民族情绪再度被点燃，有舆论号召中国人民，同仇敌忾，与美国决裂。





刘梦熊是香港百家战略智库主席、前政协委员，他对美国之音说，美国是法治国家，中国应对华为被控事件的良策，只能是走法律途径。他说： “ 美国政府提出这种检控的时候，中国政府也好，华为也好，或者中国社会大众也好，应该是法律问题通过法律解决。既然华为公司本身财足势大，中国政府也有全世界最丰厚的外汇储备，那就不妨去请美国最好的律师，或者针对这个案子组织强大的律师团队，打一场法律攻防战，让法律的归法律，政治的归政治。而且我们注意到，华为公司，包括任正非本身都表示，从头到尾都说对加拿大和美国的司法抱有信心。 ”





另外，刘梦熊并不认为，美国司法部宣布对华为提出

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项刑事指控，同时引渡孟晚舟的程序已经启动，会使美中贸易谈判陷入歧途。他说，两国最高政治领导人，其实早在阿根廷峰会期间可能就知道孟晚舟案，但是案件并没有影响双方就贸易争端举行谈判的意愿和决心，而且为此两国谈判团队一直在积极努力。（美国之音）

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