孟晚舟获释后首现身法庭 3/6听取引渡案决定

华为财务长孟晚舟今天在温哥华出庭，要求更改一位担保人姓名。孟晚舟律师证实美方已向加拿大正式提出引渡要求；各方同意 3 月 6 日上午 10 点重返法庭，听取加拿大司法部长有关引渡案决定。





这是孟晚舟在 12 月 1 日于温哥华被捕、历经连续 3 天保释听证会、 12 月 11 日以 1000 万加币保释金获释后，首度公开现身法庭。





美国司法部昨天正式起诉中国电信巨头华为及孟晚舟，并向加拿大司法部发出引渡孟晚舟要求。





加拿大法院收到美方正式申请后，有 30 天时间裁定是否有足够的证据支持引渡，并由加拿大司法部长拉梅提（ David Lametti ）发布正式命令。若以 30 天推算，做出裁定的截期是 3 月 1 日。





若司法部长决定继续引渡程序，孟晚舟的律师团将收到“案件纪录”（ record of the case ）并据以检视所有内容。





孟晚舟今天现身法庭时面带微笑，身穿黑色衣服。





她的律师马丁（ David Martin ）表示，原来其中一位担保人房屋仲介罗伯．郑（ Robert Cheng ）表示愿以他名下 180 万加币住宅作担保，但在保释期间因未能提出担保，由另一位人士 Jing 以现金代付，现在他们要重新恢复罗伯．郑和他妻子的担保人身分。





法官稍后将以书面方式提出是否同意此项重新恢复担保人身分要求。（中央社）

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