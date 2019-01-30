    • 2019年1月30日

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    孟晚舟获释后首现身法庭 3/6听取引渡案决定

    星期三, 一月 30, 2019 ,

    华为财务长孟晚舟今天在温哥华出庭，要求更改一位担保人姓名。孟晚舟律师证实美方已向加拿大正式提出引渡要求；各方同意36日上午10点重返法庭，听取加拿大司法部长有关引渡案决定。

    这是孟晚舟在121日于温哥华被捕、历经连续3天保释听证会、1211日以1000万加币保释金获释后，首度公开现身法庭。

    美国司法部昨天正式起诉中国电信巨头华为及孟晚舟，并向加拿大司法部发出引渡孟晚舟要求。

    加拿大法院收到美方正式申请后，有30天时间裁定是否有足够的证据支持引渡，并由加拿大司法部长拉梅提（David Lametti）发布正式命令。若以30天推算，做出裁定的截期是31日。

    若司法部长决定继续引渡程序，孟晚舟的律师团将收到“案件纪录”（record of the case）并据以检视所有内容。

    孟晚舟今天现身法庭时面带微笑，身穿黑色衣服。

    她的律师马丁（David Martin）表示，原来其中一位担保人房屋仲介罗伯．郑（Robert Cheng）表示愿以他名下180万加币住宅作担保，但在保释期间因未能提出担保，由另一位人士Jing以现金代付，现在他们要重新恢复罗伯．郑和他妻子的担保人身分。

    法官稍后将以书面方式提出是否同意此项重新恢复担保人身分要求。（中央社）

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