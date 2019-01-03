印度无人机闯印巴争议地上空 被巴基斯坦军方击落

当地时间2日，印度一架无人侦察机飞入印巴争议地带——克什米尔地区上空，巴军随后将其击落。
据《华盛顿邮报》报道，巴基斯坦2日发表声明称，巴军击落了一架在有争议的克什米尔地区上空飞行的印度无人机。巴军称，这是近两天内巴军击落的第二架印度无人机。
巴基斯坦陆军发言人阿西夫·加福（Asif Ghafoor）少将表示，巴基斯坦军方是于2日在克什米尔分界线附近击落了该无人机，且已找到无人机残骸。
印度官方目前尚未对此发表评论。
据了解，近日，克什米尔地区局势仍然紧张，时有冲突。当地时间1月1日，印巴军队在克什米尔地区再次交火，造成当地一位女性平民死亡，印巴双方相互谴责，并相互递交了核设施清单。
巴基斯坦外交部发言人费萨尔（Mohammad Faisal）指责称，印军在实控线附近不断用重型武器袭击居民区，这种蓄意将居民区作为袭击目标的行为很可悲，是践踏尊严、违反国际人权和人道主义法的做法。此外，印度违反停火协议是对地区和平与安全的威胁，可能导致战略误判。
对于巴基斯坦方面的指责，印度当局则不出意外地回应称，此次冲突是由巴基斯坦军队挑起。印度通讯社（IANS）报道称，巴基斯坦在克什米尔地区开火，印度方面对此进行了强烈报复。
此前一周，有印度媒体报道称，2019年12月24日上午，印巴军队在印控克什米尔地区的瑙谢拉（Nowshera）小镇的Lam，Keri，Pukharni和Peer Badaser地区也发生过交火。交火持续时间较长，所幸双方均没有任何伤亡报告。
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