美中贸易谈判进入第三天 市场对前景表现乐观

美国和中国的新一轮贸易谈判星期三（ 2019 年 1 月 9 日）进入了未事先公布的第三天磋商。亚太股市在早盘的交易中全面上扬，显示市场对美中两国谈判解决争端的前景表现乐观。





由美国副贸易代表格里什（ Jeffery Gerrish ）率领的美国贸易谈判代表团星期一开始在北京与中国代表团举行谈判。中国商务部此前表示，这次中美副部级磋商将在 1 月 7 日至 8 日举行两天，为落实两国元首去年 12 月初达成的重要共识进行积极和建设性讨论。





此次会谈是在特朗普总统与习近平主席一个多月前在阿根廷出席 20 国集团峰会期间就贸易 “ 休战 ” 达成共识之后两国代表团的首次面对面磋商。在那次峰会上，两国决定在未来 90 天中暂时停止施加新的关税。





美中两国都对最新的面对面磋商表示了不同程度的乐观。在双方两天的谈判后，特朗普在美国东部时间星期二早上发表推文说： “ 与中国的会谈正进行得很好。 ”





美国彭博新闻社引用白宫消息人士的话说，特朗普比之前更加愿意与中国达成协议，希望以此振兴去年遭遇大幅度下滑的美国证券市场。





官方的中国日报星期三也发表社论，称中国热切希望终止与美国的贸易争端。





投资者视美中贸易谈判的最新进展为利好消息。在星期三的早盘交易中，亚洲股市全面上扬，香港恒生指数大涨 2.5% ，上海证券指数上升超过 1.5% ，东京日经指数也上扬超过 1% 。

不过，中国日报的社论说，中方已经明确表示不会因为要解决贸易摩擦作出不合理的让步，双方都作出妥协才能达成任何协议。





熟悉这次美中贸易谈判的人士说，在中国实施结构改革以停止美方所称的盗用知识产权和强迫技术转让问题上，双方的立场还相距甚远。（美国之音）

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