    • 2019年1月31日

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    美国前国务卿克里：特朗普不尊重外交 让美国蒙羞

    星期四, 一月 31, 2019 ,

    美国前国务卿约翰克里再次批评特朗普的外交政策，称其让美国在国际舞台蒙羞
    　　
    据俄罗斯卫星通讯社31日报道，克里在致民主党支持者的信中写道：这位总统对外交的完全无视让我们国家在国际舞台蒙羞，他在破坏我们的民主根基。他在国内离散我们，在国际上孤立美国，让我们倒退，从而使美国历届领导人自二战以来建立起的制度和联盟受到威胁。
    　　
    克里还写道：在担任公职的几十年里，我从未见过像特朗普这样如此搞分裂或者危险的领导人。当然，我也从未见过美国总统通过发推文威胁本国国家利益。因此，我呼吁民主党的支持者为美国2020年大选竞选活动贡献资金。
    　　
    此前克里曾针对美国退出伊核协议批评特朗普。克里相信，2015年与伊朗签署核协议后，世界变得更加安全，其他协议签署国努力保留它也证明这一点。

    克里是在委内瑞拉局势恶化以及美国承认反对派领导人胡安瓜伊多为委总统的背景下发表上述声明。此外，特朗普去年12月宣布将从叙利亚撤出2014年奥巴马执政时期派去的部队。这些计划在美国统治集团和盟友中引起不同反应。
    　　
    特朗普打算连任，争取第二个四年总统任期。多位国会议员以及前任和现任官员已宣布希望代表民主党参选。根据《华盛顿邮报》与美国广播公司新闻网（ABC News29日公布的最新民调，56%登记选民表示绝不会支持特朗普连任总统；肯定会支持他的仅有28%14%选民还不确定。
    　　
    美媒民调结果还显示，大多数美国人对该国现状不满，并认为国家在错误的方向上发展。根据27日公布的数据，63%的受访者确信美国正在错误的方向上发展，这是自201712月以来的最高值。此外，68%的民众消极评价美国现状，用像灾难困难时刻等词汇来形容。仅有17%的美国人描述国家状况为积极。

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