美国前国务卿克里：特朗普不尊重外交 让美国蒙羞

美国前国务卿约翰 • 克里再次批评特朗普的外交政策，称其 “ 让美国在国际舞台蒙羞 ” 。

据俄罗斯卫星通讯社 31 日报道，克里在致民主党支持者的信中写道： “ 这位总统对外交的完全无视让我们国家在国际舞台蒙羞，他在破坏我们的民主根基。他在国内离散我们，在国际上孤立美国，让我们倒退，从而使美国历届领导人自二战以来建立起的制度和联盟受到威胁。 ”

克里还写道： “ 在担任公职的几十年里，我从未见过像特朗普这样如此搞分裂或者危险的领导人。当然，我也从未见过美国总统通过发推文威胁本国国家利益。因此，我呼吁民主党的支持者为美国 2020 年大选竞选活动贡献资金。 ”

此前克里曾针对美国退出伊核协议批评特朗普。克里相信， 2015 年与伊朗签署核协议后，世界变得更加安全，其他协议签署国努力保留它也证明这一点。





克里是在委内瑞拉局势恶化以及美国承认反对派领导人胡安 • 瓜伊多为委总统的背景下发表上述声明。此外，特朗普去年 12 月宣布将从叙利亚撤出 2014 年奥巴马执政时期派去的部队。这些计划在美国统治集团和盟友中引起不同反应。

特朗普打算连任，争取第二个四年总统任期。多位国会议员以及前任和现任官员已宣布希望代表民主党参选。根据《华盛顿邮报》与美国广播公司新闻网（ ABC News ） 29 日公布的最新民调， 56% 登记选民表示绝不会支持特朗普连任总统；肯定会支持他的仅有 28% ； 14% 选民还不确定。

美媒民调结果还显示，大多数美国人对该国现状不满，并认为国家在错误的方向上发展。根据

27

日公布的数据，

63%

的受访者确信美国正在错误的方向上发展，这是自

2017

年

12

月以来的最高值。此外，

68%

的民众消极评价美国现状，用像

“

灾难

”

和

“

困难时刻

”

等词汇来形容。仅有

17%

的美国人描述国家状况为积极。

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