出招挽留欧盟公民 英国政府推出“身份申请App”

据外媒报道，英国政府21日推出一款手机应用程序（App），方便在英国“脱欧”后继续留英的欧盟公民提交申请。英国方面希望能够借此缓解在英国生活的欧盟人士的担忧情绪。
据报道，目前约有350万欧盟公民住在英国，如果他们要在英国“脱欧”后继续工作并享有权益，便需申请“定居身分”。英国首相特雷莎 梅此前已多次表示，她希望欧盟公民留下来。英国官方也承诺要让申请流程越简便越好。
据介绍，在使用这款App时，用户首先需要扫描芯片护照并脸朝手机镜头，以确认身份。然后，用户会被导引到网站，按照意愿输入地址，然后同意实时查验税务记录以证明他们住在英国。第三步是证明有无案底，申请会因为严重判罪被拒。
申请“留英”的费用为65英镑，相当于办一本护照的费用，已经拥有英国永久居留权的人免费。
这款App目前处于测试阶段，预定在英国“脱欧”后隔天，也就是3月30日才会正式运作。
根据英国内政部报告，去年11月和12月对3万人进行App试用，得到正面成果。没有一份申请遭拒，且81%的申请案在一周内审核处理。然而，在测试结束3周后，仍有近10%申请案尚未解决。
目前，这款App只支持安卓手机，有关当局持续和苹果公司针对在iPhone上的运作进行讨论。
英国移民国务大臣诺克斯说：“一切都计划进行，我们将提供一个简单而且直接的系统，好让欧盟公民在我们脱欧后能申请身份。”
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