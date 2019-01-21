出招挽留欧盟公民 英国政府推出“身份申请App”





据外媒报道，英国政府 21 日推出一款手机应用程序（ App ），方便在英国 “ 脱欧 ” 后继续留英的欧盟公民提交申请。英国方面希望能够借此缓解在英国生活的欧盟人士的担忧情绪。

据报道，目前约有 350 万欧盟公民住在英国，如果他们要在英国 “ 脱欧 ” 后继续工作并享有权益，便需申请 “ 定居身分 ” 。英国首相特雷莎 梅此前已多次表示，她希望欧盟公民留下来。英国官方也承诺要让申请流程越简便越好。





据介绍，在使用这款 App 时，用户首先需要扫描芯片护照并脸朝手机镜头，以确认身份。然后，用户会被导引到网站，按照意愿输入地址，然后同意实时查验税务记录以证明他们住在英国。第三步是证明有无案底，申请会因为严重判罪被拒。

申请 “ 留英 ” 的费用为 65 英镑，相当于办一本护照的费用，已经拥有英国永久居留权的人免费。

这款 App 目前处于测试阶段，预定在英国 “ 脱欧 ” 后隔天，也就是 3 月 30 日才会正式运作。

根据英国内政部报告，去年 11 月和 12 月对 3 万人进行 App 试用，得到正面成果。没有一份申请遭拒，且 81% 的申请案在一周内审核处理。然而，在测试结束 3 周后，仍有近 10% 申请案尚未解决。

目前，这款 App 只支持安卓手机，有关当局持续和苹果公司针对在 iPhone 上的运作进行讨论。

英国移民国务大臣诺克斯说：

“

一切都计划进行，我们将提供一个简单而且直接的系统，好让欧盟公民在我们脱欧后能申请身份。

”

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