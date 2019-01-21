印度制造“金刚”自行火炮工厂竣工 莫迪亲自试乘

将贴上 “ 印度制造 ” 标签的韩国 K-9 改良版 “ 金刚 ” （ Vajra-T ）自行火炮合资（韩国三星重工与印度 L&T 公司）生产工厂竣工仪式 19 日在印度哈兹拉举行，印度总理莫迪亲自试乘。

韩国国际广播电台（ KBS ） 1 月 20 日消息，韩国防卫事业厅厅长王净弘出席当天的竣工仪式并与莫迪举行会谈，就印韩两国军工产业合作方案进行讨论。

随后，莫迪在竣工仪式上亲自试乘了 K-9“ 金刚 ” 自行火炮。





据了解，印度政府目前正在推进 3 万亿韩元规模的防空武器项目， 2017 年韩印签署 100 门 K-9“ 金刚 ” 自行火炮合同，首先，韩国将向印度移交 10 门在韩生产的 K-9“ 金刚 ” 自行火炮，其余 90 门火炮将在韩国的技术支持下，在印度工厂进行生产。





“ 金刚 ” 自行火炮是基于韩国三星重工的 K-9“ 雷霆 ” 的履带式 155 毫米 /52 倍径自行火炮。 K-9 自行火炮重 47 吨，将遵照印度国防采购新准则中的 “ 全球采购 ” 规范执行，未来将装备印度陆军。该火炮将在 T&L 公司设在印度西部浦那市附近的韩国三星和印度 T&L 的合资工厂生产。





但是，印度并未随 K-9 自行火炮一起采购与之配套的 K-10 供弹车。

L&T 公司内部消息源表示，印度将制造包括炮塔和底盘结构组件，此外还将在本国研制 14 种子系统，例如火控和通信系统。

据了解，目前 K-9 自行火炮已经装备了韩国、波兰和土耳其，从 2014 年开始，印度对俄罗斯 MSTA-S 152 毫米自行火炮的改进型和 K-9 进行了对比测试 —— 这其中俄制 MSTA-S 火炮被改为 155 毫米 /45 口径标准。









K-9 自行火炮采用德国 MTU 公司的 MT881 Ka 500 水冷 8 缸 1000 马力柴油发动机，以及美国艾利逊公司的全自动传动系统，该火炮标准乘员为 5 人。

根据不同弹药类型，

K-9

火炮的最大射程在

18-40

公里之间，最大行程

450

公里，采用液力悬挂系统，因此具备在各种地形上的良好通过能力。

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