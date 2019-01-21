印度制造“金刚”自行火炮工厂竣工 莫迪亲自试乘

将贴上“印度制造”标签的韩国K-9改良版 “金刚”（Vajra-T）自行火炮合资（韩国三星重工与印度L&T公司）生产工厂竣工仪式19日在印度哈兹拉举行，印度总理莫迪亲自试乘。
韩国国际广播电台（KBS）1月20日消息，韩国防卫事业厅厅长王净弘出席当天的竣工仪式并与莫迪举行会谈，就印韩两国军工产业合作方案进行讨论。
随后，莫迪在竣工仪式上亲自试乘了K-9“金刚”自行火炮。
据了解，印度政府目前正在推进3万亿韩元规模的防空武器项目，2017年韩印签署100门K-9“金刚”自行火炮合同，首先，韩国将向印度移交10门在韩生产的K-9“金刚”自行火炮，其余90门火炮将在韩国的技术支持下，在印度工厂进行生产。
“金刚”自行火炮是基于韩国三星重工的K-9“雷霆”的履带式155毫米/52倍径自行火炮。K-9自行火炮重47吨，将遵照印度国防采购新准则中的“全球采购”规范执行，未来将装备印度陆军。该火炮将在T&L公司设在印度西部浦那市附近的韩国三星和印度T&L的合资工厂生产。
但是，印度并未随K-9自行火炮一起采购与之配套的K-10供弹车。
L&T公司内部消息源表示，印度将制造包括炮塔和底盘结构组件，此外还将在本国研制14种子系统，例如火控和通信系统。
据了解，目前K-9自行火炮已经装备了韩国、波兰和土耳其，从2014年开始，印度对俄罗斯MSTA-S 152毫米自行火炮的改进型和K-9进行了对比测试——这其中俄制MSTA-S火炮被改为155毫米/45口径标准。
K-9自行火炮采用德国MTU公司的MT881 Ka 500 水冷8缸1000马力柴油发动机，以及美国艾利逊公司的全自动传动系统，该火炮标准乘员为5人。
根据不同弹药类型，K-9火炮的最大射程在18-40公里之间，最大行程450公里，采用液力悬挂系统，因此具备在各种地形上的良好通过能力。
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