    • 2019年1月21日

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    印度制造“金刚”自行火炮工厂竣工 莫迪亲自试乘

    星期一, 一月 21, 2019

    将贴上印度制造标签的韩国K-9改良版金刚Vajra-T）自行火炮合资（韩国三星重工与印度L&T公司）生产工厂竣工仪式19日在印度哈兹拉举行，印度总理莫迪亲自试乘。
    　　
    韩国国际广播电台（KBS120日消息，韩国防卫事业厅厅长王净弘出席当天的竣工仪式并与莫迪举行会谈，就印韩两国军工产业合作方案进行讨论。
    　　
    随后，莫迪在竣工仪式上亲自试乘了K-9“金刚自行火炮。

    据了解，印度政府目前正在推进3万亿韩元规模的防空武器项目，2017年韩印签署100K-9“金刚自行火炮合同，首先，韩国将向印度移交10门在韩生产的K-9“金刚自行火炮，其余90门火炮将在韩国的技术支持下，在印度工厂进行生产。

    　　
    金刚自行火炮是基于韩国三星重工的K-9“雷霆的履带式155毫米/52倍径自行火炮。K-9自行火炮重47吨，将遵照印度国防采购新准则中的全球采购规范执行，未来将装备印度陆军。该火炮将在T&L公司设在印度西部浦那市附近的韩国三星和印度T&L的合资工厂生产。

    但是，印度并未随K-9自行火炮一起采购与之配套的K-10供弹车。
    　　
    L&T公司内部消息源表示，印度将制造包括炮塔和底盘结构组件，此外还将在本国研制14种子系统，例如火控和通信系统。
    　　
    据了解，目前K-9自行火炮已经装备了韩国、波兰和土耳其，从2014年开始，印度对俄罗斯MSTA-S 152毫米自行火炮的改进型和K-9进行了对比测试——这其中俄制MSTA-S火炮被改为155毫米/45口径标准。


    K-9自行火炮采用德国MTU公司的MT881 Ka 500 水冷81000马力柴油发动机，以及美国艾利逊公司的全自动传动系统，该火炮标准乘员为5人。
    　　
    根据不同弹药类型，K-9火炮的最大射程在18-40公里之间，最大行程450公里，采用液力悬挂系统，因此具备在各种地形上的良好通过能力。

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