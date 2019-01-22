私自基因改造婴儿 贺建奎送公安法办





深圳南方科技大学副教授贺建奎去年宣布成功基因改造一对婴儿，使其对爱滋病有免疫力，引发全球争议。广东省调查组昨天通报，指贺建奎为追逐个人名利，涉嫌私自筹集资金、组织包括境外人员参加的团队、招募八对爱滋病志愿者夫妇参加人类胚胎基因编辑活动，并为避开监管，更策划他人顶替志愿者验血等四宗罪。调查组称，将依法严处相关人员和机构，涉犯罪者移交公安机关处理。南科大宣布解雇贺建奎。





官方人民网去年十一月二十六日以《世界首例免疫爱滋病的基因编辑婴儿在中国诞生》为标题，率先披露贺建奎的团队将基因编辑技术用于人类受精卵并植入母亲子宫，“一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于十一月在中国健康诞生”，两名女婴天生能抵抗爱滋病。因基因编辑技术存在重大伦理争议及风险，消息轰动全球，中国官方及业界同声谴责，并展开调查。





新华社昨天引述“广东省『基因编辑婴儿事件』调查组”表示，现已初步查明，该事件系贺建奎“为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。”





调查组披露，2016年六月开始，贺建奎私自组织包括境外人员参加的项目团队，蓄意逃避监管，使用安全性、有效性不确切的技术，实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚胎基因编辑活动。2017年三月至2018年十一月，贺建奎通过他人伪造伦理审查书，招募八对夫妇志愿者（爱滋病病毒抗体男方阳性、女方阴性）参与实验。





据称为规避爱滋病病毒携带者不得实施辅助生殖的相关规定，贺建奎策划他人顶替志愿者验血，指使个别从业人员违规在人类胚胎上进行基因编辑并植入母体，最终有两名志愿者怀孕，其中一名已生下双胞胎女婴“露露”“娜娜”，另一名在怀孕中。其余六对志愿者有一对中途退出实验，另外五对均未受孕。





调查组谴责该行为严重违背伦理道德和科研诚信，严重违反国家有关规定，在国内外造成恶劣影响。对贺建奎及涉事人员和机构将依法依规严肃处理，涉嫌犯罪的将移交公安机关处理。调查组没透露已出生婴儿和怀孕志愿者的身分，强调广东省将在国家有关部门的指导下，与相关方面共同做好医学观察和随访等工作。





南方科技大学昨晚在官网发表声明，解除与贺建奎合同关系，终止其在校内教学科研活动。声明没交代校方对事件是否负有责任。（星岛日报）





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