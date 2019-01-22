WhatsApp防谣言散播 同一讯息限转发五次

社交网 facebook 旗下的 WhatsApp 公司高层周一宣布，为了打击谣言传播，由当天起限制全球 WhatsApp 用户转发（ forward ）讯息的次数，一条讯息最多只可转发给五个接收者（个人或群组）。





目前 WhatsApp 容许将讯息转发予二十个用户或群组。 WhatsApp 负责政策和沟通的副总裁格兰德（ Victoria Grand ）周一在印尼首都耶加达一项活动上说：“我们由今天起，在全球范围实施五条讯息限制。”去年七月，针对印度 WhatsApp 谣言泛滥，有关拐带儿童等罪行的假消息导致对上两个月有二十多人被暴民行私刑打死。其中二十七岁的 Google 工程师艾萨姆和两名朋友路过卡纳塔卡省一处村庄，好心请小朋友吃朱古力，却被误会是拐子佬。二千名村民收到 WhatsApp 讯息赶至，包围他们拳打脚踢，艾萨姆不幸被打死，他的两名朋友受重伤。





WhatsApp 当时限制印度地区用户最多只可将一条讯息转发五次，同时限制全球其他用户最多只可把讯息转发给其他二十个人或群组。但由昨日起，全球 WhatsApp 用户最多只可将一条讯息转发给五个人或群组。





WhatsApp 全球约有十五亿用户， WhatsApp 应用程式的点对点加密功能，可以让群组内的组员互相传送短讯、照片和视频，独立监察人员和平台本身也不能干预。有些人一直呼吁2014年以一百八十亿美元收购 WhatsApp 的 facebook ，在全球限制 WhatsApp 用户的转发次数。去年巴西总统大选期间，《纽约时报》发表的一篇来论说，由于透过 WhatsApp 可以广泛散播假消息，许多人认为会影响大选结果，三名学者呼吁 facebook 在全球限制 WhatsApp 用户只可将一条讯息转发五次。





在全球关注

WhatsApp

平台被用作散播假新闻、恶搞图片、无厘头视频及谎话，又无法监察其来源或散播对象之下，

WhatsApp

公司试图设法制止他们的应用程式被人滥用。

WhatsApp

公司的政策和沟通主管

Carl Woog

表示，由周一起，

WhatsApp

会更新应用程式，以启动新的用户转发限制。

Android

用户的装置最先更新，接着是更新苹果手机的

iOS

装置。（星岛日报）

Twitter

sgnypost





