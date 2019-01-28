政治争议加上生活压力 香港年轻人纷纷寻求外移

香港近年来外移人口再度增加，其中年轻人的比重显著上升。当地学者分析，这与香港近年来的政治争议有莫大关系，特别是占中后气氛低迷，加上对社会现状不满及生活压力太大，都是主因。





德国之声（ Deutsche Welle ）报导，香港理工大学社会政策研究中心主任钟剑华表示， 1980 年代中期中英谈判前后，以及 1989 年六四事件至 1990 年代中期，香港都出现移民潮，随后消褪十余年。但这几年来，香港外移人口却再度回升。





钟剑华指出，尽管这波移民人口增幅不是很大，但身边的朋友、学生们都有移民的例子，光是移民到台湾的就有好几个。而这当中，年轻人移民的意向及人数都有上升的趋势。





他说，香港不少年轻人，其中有些甚至大学还没毕业，就已经希望尽快储蓄一笔足够的钱，申请移民到台湾、美国、加拿大、澳洲等传统移民目的地，且有这种想法的人近年来明显增加。这和香港过去移民人口多在 30 至 40 岁以上，有一定经济实力者不同。





钟剑华直指，这个现象与香港近年来的政治争议有莫大关系，特别是占中后气氛低迷，年轻人对社会现状非常不满、却又无力改变。加上在香港生活压力太大，生活成本太高，整个家庭要不吃不喝 19 年才买得起房子。既然留在香港没什么作为，不如移民他方算了。





他说，自己的大儿子 2018 年底从美国念研究所毕业，就打算留在美国生活，不回香港，理由是“香港已经没有希望了”，他只好尊重儿子的选择。





香港环凯移民顾问公司负责人周凯婷也表示， 2018 年香港申请移民件数较 2017 年上升约 2 成，目的地仍以美、加、澳为多数，但移民台湾的个案不断增加，原因与台湾接受移民资格门槛较低有关。同时，在谘询移民者中，年轻人的比例明显增加，更不乏 20 岁出头者。





根据报导，香港人阿芬与丈夫 2017 年夏天移民到台湾，住在新北市，刚取得台湾身分证。她表示，选择移民台湾的主因是门槛较低，仅需新台币 600 万元。其他如澳洲、加拿大、美国近年来移民政策越来越紧，门槛动辄数百万加元或美元。





在香港曾任社工的阿芬说，之前她对台湾谈不上向往。但占中后，她感受到北京对香港的管治日益紧缩，“一国两制”受到严重破坏，政府官员及政客变脸的速度让她震惊，一下子让土生土长而熟悉的香港变得很陌生，她不能接受，因此决心移民。





阿芬指出，她移民台湾后，感受到台湾人那种友善亲切及乐于助人的态度，是在饱受生活压力下、人人绷紧着脸的香港人找不到的。她的一些久未联络的朋友甚至会主动联络他们，询问移民台湾的机会及情况。然而，她仍然很关心香港的动态，毕竟台湾是新的家，但香港还是她的根，永远不会斩断。





至于今年 20 多岁、 9 年前就到澳洲读书的薛先生，在当地大学毕业后一度选择回到香港。但才短短一年，他却在 2018 年决定再赴澳洲，且正式申请移民。理由是政治上“ 50 年不变”的承诺，实际上却让香港变得很陌生；加上生活及工作压力，大得让他喘不过气来。





薛先生直言，他身边的同辈朋友纷纷表示，若有机会，都很希望移民及离开香港，“你问

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个人，

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个人都告诉你他们想走”。（中央社）

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