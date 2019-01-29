吕秀莲：两岸应思考平行关系 “一华二中”概念

对于中国大陆国家主席习近平于今年初抛出 “ 习五条 ” ，台湾前副总统吕秀莲表示，不反对两岸以平行关系谈 “ 统合 ” ，即所谓的 “ 一中、二中 ” ，她主张两个中国，一个中华人民共和国、一个中华民国；同时也主张两个 “ 中华民国 ” ，一个于 1912 年成立，另一个于 1996 年台湾第一次直选总统。指当今的 “ 中华民国 ” 与过去在南京成立的中华民国其性质截然不同。





前副总统吕秀莲于当地时间 2019 年 1 月 29 日举办蓝绿讲堂，以 “ 一中、二中、一中一台 ” 为主题，邀请各界学者跨世代跨党派，针对中国大陆国家主席习近平今年初所提的 “ 习五条 ” 、 “ 台湾方案 ” 进行对谈。





吕秀莲指出，探讨两岸问题 “ 九二共识 ” 是个非常聪明 “ 搁置争议 ” 的说法，让大家各自表述却也心知肚明。与此同时，两岸之间必须放下垂直关系思考平行关系，无论是邦联、联邦，或是两区、两国，也许用 “ 中华民族 ” 来替代，台湾人比较能接受。





台大国发所教授葛永光主张两岸 “ 统合 ” 而非 “ 统一 ” ，支持以 “ 邦联制 ” 来解决两岸问题。在大中华的邦联下，同时存在中华人民共和国及 “ 中华民国 ” ，向联合国争取 2 个席次，其他欧洲国家也出现类似的情况，并非不可行。由于台湾现状是不分蓝绿多数都承认 “ 中华民国 ” 是个主权国家，宪法也主张 “ 一中 ” 只是海峡两岸的 “ 两个一中 ” 要不要走向 “ 共同一中 ” ，要看大陆的制度与生活方式能否趋近台湾。因此，两岸当局目前或许不需要互相承认，但绝不能相互否认，解决两岸问题还需时间与耐心。





东华大学教授施正锋则抛出台湾内部问题，直指从近期公投结果可看出台湾 “ 改名 ” 或 “ 正名 ” 对实质台湾国际地位并无效益，台湾必须先从内部自我审视，有主体与共识再去与北京对谈。





辅仁日文系教授何思慎表示，中共不该强势独占

“

中国

”

定义，当台湾人自称是

“

中国人

”

时，不该被指向中华人民共和国的公民，这句话有可能在表明

“

中华民国

”

公民的身份。他解释，台湾总统府至今仍高挂孙中山肖像，言下之意，台湾人不否认

“

中华民国

”

与中国之间的紧密关系，

“

就像我们不否认孙中山是中国人

”

，只是台湾人在对国族身份的认同未必是中共或中华人民共和国。





最后，吕秀莲分析，台湾的命运转变都与远处的战争有关，从甲午战争到台湾割让给日本；

1950

年代爆发的韩战，使美国

“

保护

”

中华民国在台湾，一路到

1978

年美国急于结束越战与北京谈和，隔年放弃中华民国在台湾。在两岸问题上，台湾共识是希望保有主权与生活方式不变，但不能因为追求

“

独立

”

而失去

“

安全

”

。（多维新闻）

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