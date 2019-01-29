    • 2019年1月29日

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    吕秀莲：两岸应思考平行关系 “一华二中”概念

    星期二, 一月 29, 2019 ,

    对于中国大陆国家主席习近平于今年初抛出习五条，台湾前副总统吕秀莲表示，不反对两岸以平行关系谈统合，即所谓的一中、二中，她主张两个中国，一个中华人民共和国、一个中华民国；同时也主张两个中华民国，一个于1912年成立，另一个于1996年台湾第一次直选总统。指当今的中华民国与过去在南京成立的中华民国其性质截然不同。 

    前副总统吕秀莲于当地时间2019129日举办蓝绿讲堂，以一中、二中、一中一台为主题，邀请各界学者跨世代跨党派，针对中国大陆国家主席习近平今年初所提的习五条台湾方案进行对谈。 

    吕秀莲指出，探讨两岸问题九二共识是个非常聪明搁置争议的说法，让大家各自表述却也心知肚明。与此同时，两岸之间必须放下垂直关系思考平行关系，无论是邦联、联邦，或是两区、两国，也许用中华民族来替代，台湾人比较能接受。 

    台大国发所教授葛永光主张两岸统合而非统一，支持以邦联制来解决两岸问题。在大中华的邦联下，同时存在中华人民共和国及中华民国，向联合国争取2个席次，其他欧洲国家也出现类似的情况，并非不可行。由于台湾现状是不分蓝绿多数都承认中华民国是个主权国家，宪法也主张一中只是海峡两岸的两个一中要不要走向共同一中，要看大陆的制度与生活方式能否趋近台湾。因此，两岸当局目前或许不需要互相承认，但绝不能相互否认，解决两岸问题还需时间与耐心。 

    东华大学教授施正锋则抛出台湾内部问题，直指从近期公投结果可看出台湾改名正名对实质台湾国际地位并无效益，台湾必须先从内部自我审视，有主体与共识再去与北京对谈。

    辅仁日文系教授何思慎表示，中共不该强势独占中国定义，当台湾人自称是中国人时，不该被指向中华人民共和国的公民，这句话有可能在表明中华民国公民的身份。他解释，台湾总统府至今仍高挂孙中山肖像，言下之意，台湾人不否认中华民国与中国之间的紧密关系，就像我们不否认孙中山是中国人，只是台湾人在对国族身份的认同未必是中共或中华人民共和国。 

     最后，吕秀莲分析，台湾的命运转变都与远处的战争有关，从甲午战争到台湾割让给日本；1950年代爆发的韩战，使美国保护中华民国在台湾，一路到1978年美国急于结束越战与北京谈和，隔年放弃中华民国在台湾。在两岸问题上，台湾共识是希望保有主权与生活方式不变，但不能因为追求独立而失去安全。（多维新闻）

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