吕秀莲：两岸应思考平行关系 “一华二中”概念

对于中国大陆国家主席习近平于今年初抛出“习五条”，台湾前副总统吕秀莲表示，不反对两岸以平行关系谈“统合”，即所谓的“一中、二中”，她主张两个中国，一个中华人民共和国、一个中华民国；同时也主张两个“中华民国”，一个于1912年成立，另一个于1996年台湾第一次直选总统。指当今的“中华民国”与过去在南京成立的中华民国其性质截然不同。
前副总统吕秀莲于当地时间2019年1月29日举办蓝绿讲堂，以“一中、二中、一中一台”为主题，邀请各界学者跨世代跨党派，针对中国大陆国家主席习近平今年初所提的“习五条”、“台湾方案”进行对谈。
吕秀莲指出，探讨两岸问题“九二共识”是个非常聪明“搁置争议”的说法，让大家各自表述却也心知肚明。与此同时，两岸之间必须放下垂直关系思考平行关系，无论是邦联、联邦，或是两区、两国，也许用“中华民族”来替代，台湾人比较能接受。
台大国发所教授葛永光主张两岸“统合”而非“统一”，支持以“邦联制”来解决两岸问题。在大中华的邦联下，同时存在中华人民共和国及“中华民国”，向联合国争取2个席次，其他欧洲国家也出现类似的情况，并非不可行。由于台湾现状是不分蓝绿多数都承认“中华民国”是个主权国家，宪法也主张“一中” 只是海峡两岸的“两个一中”要不要走向“共同一中”，要看大陆的制度与生活方式能否趋近台湾。因此，两岸当局目前或许不需要互相承认，但绝不能相互否认，解决两岸问题还需时间与耐心。
东华大学教授施正锋则抛出台湾内部问题，直指从近期公投结果可看出台湾“改名”或“正名”对实质台湾国际地位并无效益，台湾必须先从内部自我审视，有主体与共识再去与北京对谈。
最后，吕秀莲分析，台湾的命运转变都与远处的战争有关，从甲午战争到台湾割让给日本；1950年代爆发的韩战，使美国“保护”中华民国在台湾，一路到1978年美国急于结束越战与北京谈和，隔年放弃中华民国在台湾。在两岸问题上，台湾共识是希望保有主权与生活方式不变，但不能因为追求“独立”而失去“安全”。（多维新闻）
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