美国对委内瑞拉石油制裁 美媒：中国和印度的巨大收获

委内瑞拉石油公司是国家主要的经济来源，根据美方颁发的新制裁，美国仍然能从这家公司采购委内瑞拉石油，只是账款不再打给马杜罗政府。





1 月 28 日，美国财政部发表声明，公布对委内瑞拉石油公司制裁，声明称，将冻结委内瑞拉石油公司在美国境内的资产，禁止美国公民与这家公司进行交易。声明提到，委内瑞拉石油公司是国有企业，是委内瑞拉财政收入和外汇的主要来源之一。





据美国电子工业联合会公开的数据显示， 2017 年 10 月至 2018 年 10 月间，对美国出口石油、按数量计算的国家排行榜上，委内瑞拉排在第四位，其它第一、第二、第三分别是加拿大、沙特和墨西哥。





因为美国新制裁，委内瑞拉必须找到美国外的新市场出口石油，维持国家财政运转。





1 月 29 日，美国全国广播公司财经频道（ CNBC ）刊文《美国对委内瑞拉新制裁意味着中国和印度将廉价进口委内瑞拉石油》报道称，专家表示，美国对委内瑞拉石油公司制裁，将迫使委内瑞拉给中国和印度的石油采购非常大的折扣。





报道称，全球最大的政治风险咨询公司，欧亚集团分析师格拉亚斯（ Risa Grais-Targow ）称，中国和印度是除美国外，委内瑞拉 “ 仅有的选项 ” ，因为只有这两国的市场具备足够的容量和能力提炼委内瑞拉出产的重质、酸性原油。





在

2018

年

5

月举行的大选中，马杜罗（

Nicolas Maduro

）获得

67.8%

的选票获胜，成功连任委内瑞拉总统。





2019

年

1

月

10

日，马杜罗宣誓就任新一届委内瑞拉总统。





1

月

23

日，美国总统特朗普（

Donald Trump

）通过推特（

Twitter

）表示：

“

委内瑞拉人民在马杜罗的非法政权下，遭受苦难已久，今天，我正式宣布委内瑞拉议会议长瓜伊多（

Juan Guaido

）成为委内瑞拉临时总统。

” （多维新闻）

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