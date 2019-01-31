日媒：日本成“不沉宙斯盾舰” 在美心中地位抬升

为拦截中俄新发展的高超音速武器，美国不断加强在太平洋上的导弹预警能力。据美国《防务新闻》 29 日报道，美国政府一结束 “ 关门 ” 状态，就批准了对日出口两套宙斯盾反导系统的军售项目。此前美国刚宣布准备在日本部署能监视 5000 公里范围的反导预警雷达，再加上日本和驻日美军现有的各型反导系统，让日本成为美国的 “ 反导防波堤坝 ” 。

《防务新闻》称，美国国防安全合作局 29 日发布公告，同意日本购买两套陆基宙斯盾反导系统。这是自美国政府结束 “ 关门危机 ” 以来首宗政府间对外军售项目，总金额约 21.5 亿美元，预计 2023 年服役。

据介绍，日本这次采购的陆基宙斯盾系统，比美国在罗马尼亚、波兰部署的同类产品更为先进。雷达是该反导系统的核心，美国在欧洲部署的是宙斯盾驱逐舰上使用的 AN/SPY-1 相控阵雷达，而日本相中了洛 · 马公司新研制的远程识别雷达（ LRDR ），这是专为美国陆基中段拦截系统设计的新型雷达，美国导弹防御局计划把它部署到阿拉斯加，探测朝鲜或俄罗斯射来的洲际导弹。日本政府宣称，只需要两套陆基宙斯盾系统就能保护全国，由此推算，该雷达的有效探测距离至少超过 1000 公里。

由于没有舰体、电力及空间的限制，陆基宙斯盾系统在装备及武器配置上有很大的灵活性，除了不能机动部署外，作战性能完全超越海上自卫队和驻日美军装备的宙斯盾驱逐舰。不过宙斯盾战舰战时可以前沿部署，一定程度上弥补了探测距离不足的问题。





日本《丸》杂志称，因为没有空间限制，陆基宙斯盾系统可配备的拦截导弹可以及时补充，具备近乎无限的持续作战能力。再加上美日正在为宙斯盾反导系统研制 “ 标准 -3 Block 2A” 拦截导弹，使之具备拦截洲际导弹的能力。依托宙斯盾系统强大的探测能力，日本除了充当 “ 不沉航母 ” 外，还将成为导弹威胁面前的 “ 不沉宙斯盾舰 ” ，在美国心目中的地位将进一步抬升。

如果说陆基宙斯盾反导系统是日本监视亚洲大陆的新一代预警雷达中坚力量，那么五角大楼准备部署在日本的

“

国土防御雷达

”

则堪称

“

核心大将

”

。这种顶级雷达作用距离超过

5000

公里，而且探测精度极高，此前仅计划部署于美国本土、夏威夷和关岛等地。日本《读卖新闻》

1

月

28

日称，如果日美达成相关协议，这将是

“

国土防御雷达

”

首次进驻海外。报道称，除了可以监视和防御西太平洋沿岸国家发射的弹道导弹，它还可用来监控反卫星武器和空间碎片等。该雷达一旦落户日本，将显著增加美国侦测中俄战略导弹的能力。

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