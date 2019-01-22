中国经济下滑业者叫苦 官方刺激经济面临两难

中国 2018 年经济成长率下滑到 6.6% ，创 28 年来最低，具体反映在民企盼了 3 年还是等不到经济春燕，纷纷叫苦。而官方降准虽是经济刺激政策的前兆，但可能被美中贸易战束缚手脚。





中国国家统计局今天发布， 2018 年国内生产毛额（ GDP ）首次突破人民币 90万亿 元，年增 6.6% 。尽管达成官方目标，却在 1990 年的 3.91% 后创 28 年来最低；此外，同年第 4 季 GDP 成长率更下滑到 6.4% ， 2019 年表现恐更显疲软。





一名在义乌经营 20 年的箱包批发商苦叹，这 2 、 3 年来生意真的很不好做，销售额“腰斩”，特别是中高端商品几乎卖不动。这名批发商位在广州的工厂，现在约有 500 名员工，比高峰时期少了约 100 人。





这名业者叫苦连天，认为中国经济衰退并非去年中美贸易战才开始，最主要是中国自身问题。当他听到中国官方上午公布的 2018 年经济成长率为 6.6% 时，微微一笑：“大概都靠房地产在撑吧？”





华中科技大学经济学院国际经济与贸易系教授陈波表示，影响中国 2018 年经济表现最大的原因并非贸易战，外贸数字前 11 个月受抢出口效应影响，表现得更好；经济下滑主要是官方“去杠杆太用力”引起。





他表示，在去杠杆的大背景下，民营企业突然遭银行抽掉银根，流动性出问题后就倒闭，并反映在实体经济上。在救经济成长的要求下，官方 2019 年势必祭出经济、财政刺激政策，且会更多落实到中小企业中。





展望 2019 年中国经济表现，陈波指出，贸易战的影响将会开始显现，并以 2018 年第 4 季 6.4% 的经济成长为界，甚至更差。政府若要将经济成长拉抬至 6.5% ，要像 2009 年一样来个经济刺激计划。





但他认为，这次刺激经济的规模不会达到 2009 年的“四万亿”，因为这是饮鸩止渴，后续还引发产能过剩，在中美贸易战中为美方所诟病，“但一万亿、两万亿的规模是很可能的”。





只是，在中美贸易战前景仍充满不确定性之际，财政、经济宽松恐进一步恶化贸易战发展。陈波表示，中国 2019 年经济最大的挑战是“内外部要取得平衡很困难”，若人民币应声贬值、带动出口，会引来倾销质疑。





陈波指出，现在以美国为首的“大家”对中国的贸易顺差很敏感，若中国政府积极印钞票，人民币的贬值会显得很尴尬。因此，中国的经济施政要如何在内外部取得平衡，是

2019

年最困难的。（中央社）

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