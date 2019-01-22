中国经济下滑业者叫苦 官方刺激经济面临两难

中国2018年经济成长率下滑到6.6%，创28年来最低，具体反映在民企盼了3年还是等不到经济春燕，纷纷叫苦。而官方降准虽是经济刺激政策的前兆，但可能被美中贸易战束缚手脚。
中国国家统计局今天发布，2018年国内生产毛额（GDP）首次突破人民币90万亿元，年增6.6%。尽管达成官方目标，却在1990年的3.91%后创28年来最低；此外，同年第4季GDP成长率更下滑到6.4%，2019年表现恐更显疲软。
一名在义乌经营20年的箱包批发商苦叹，这2、3年来生意真的很不好做，销售额“腰斩”，特别是中高端商品几乎卖不动。这名批发商位在广州的工厂，现在约有500名员工，比高峰时期少了约100人。
这名业者叫苦连天，认为中国经济衰退并非去年中美贸易战才开始，最主要是中国自身问题。当他听到中国官方上午公布的2018年经济成长率为6.6%时，微微一笑：“大概都靠房地产在撑吧？”
华中科技大学经济学院国际经济与贸易系教授陈波表示，影响中国2018年经济表现最大的原因并非贸易战，外贸数字前11个月受抢出口效应影响，表现得更好；经济下滑主要是官方“去杠杆太用力”引起。
他表示，在去杠杆的大背景下，民营企业突然遭银行抽掉银根，流动性出问题后就倒闭，并反映在实体经济上。在救经济成长的要求下，官方2019年势必祭出经济、财政刺激政策，且会更多落实到中小企业中。
展望2019年中国经济表现，陈波指出，贸易战的影响将会开始显现，并以2018年第4季6.4%的经济成长为界，甚至更差。政府若要将经济成长拉抬至6.5%，要像2009年一样来个经济刺激计划。
但他认为，这次刺激经济的规模不会达到2009年的“四万亿”，因为这是饮鸩止渴，后续还引发产能过剩，在中美贸易战中为美方所诟病，“但一万亿、两万亿的规模是很可能的”。
只是，在中美贸易战前景仍充满不确定性之际，财政、经济宽松恐进一步恶化贸易战发展。陈波表示，中国2019年经济最大的挑战是“内外部要取得平衡很困难”，若人民币应声贬值、带动出口，会引来倾销质疑。
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