阿里巴巴第三季营收增长为三年最慢 但净利胜预期带动股价劲升





这份季报可能会加剧投资者的担忧，因为它突显出这家电子商务巨头所面临的越来越大的压力。阿里巴巴的营收通常被视为衡量全球第二大经济体消费者支出状况的标准。





0700.HK) 1,172.8 亿元 ( 合 174.7 亿美元 ) ，上年同期为人民币 830 亿元。 阿里巴巴是亚洲市值第二高的上市公司，仅次于腾讯。该公司周四公布第三季营收为人民币亿元亿美元，上年同期为人民币亿元。

接受路孚特 (Refinitiv) 调查的 31 位分析师预计，该公司第三季营收为人民币 1,189 亿元。





阿里巴巴第三季净利增长 33% ，至 309.6 亿元人民币，超过预期，这带动该股在美股盘初劲升约 3.8% 。





阿里巴巴 12 月当季营收通常为一年中最高，因其 11 月的 “ 光棍节 ” 是全球规模最大的在线销售活动，当日的销售额超过了美国黑色星期五和网络星期一购物节销售额的总和。





2018 年，尽管阿里巴巴在光棍节当日的销售收入达到了创纪录的 300 亿美元，但同比增幅降至光棍节 10 年历史上的最低水平，因中国经济放缓和贸易紧张局势打压了消费者信心。





由于预期经济不确定性将带来不利影响，阿里巴巴甚至在销售旺季到来之前就下调了截至 3 月的会计年度营收预期。





不过，阿里巴巴集团执行副主席蔡崇信上周指出，尽管对高价商品的需求继续放缓，但 12 月的销售额有所回升。





蔡崇信还对有关贸易战的担忧不以为然，称人们对贸易战给中国经济造成影响的担忧过度。





他补充称，中国消费者的基本面状况仍然非常强劲，未来

5-10

年消费支出将继续增长。

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路透社

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