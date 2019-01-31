Facebook获利超预期 盘后股价跳升近12%





这家全球最大的在线社交媒体网络公司承诺，将在用户隐私和安全性方面大举投资，此前不当分享数据和宣传的丑闻损害了该公司形象，使其成为全球政治监督的目标。





周三公布好于预期的利润，令投资者对该公司可能会继续增长感到放心，尽管此前发布的季度营收增速为上市六年多来最慢。





“ 这些数字实际上是该公司短暂历史上最让人放心的数

字， ”Hargreaves Lansdown 分析师 George Salmon 称， “ 不仅仅是此前几个季度都停滞不前的欧洲登录趋势出现改善，集团营收和利润也都超过预期。这些业绩在重获华尔街信心方面还有很长的路要走。 ”





Facebook 股价盘后跳升近 12% ，至 168.20 美元。该股在常规时段交易中收高 4.3% 。





公司第四季度净利润升至 68.8 亿美元，合每股 2.38 美元，高于上年同期的 42.7 亿美元和 1.44 美元。根据路孚特的 IBES 数据，分析师平均预期每股收益为 2.19 美元。

第四季整体营收自 129.7 亿美元成长 30% 至 169 亿美元，分析师平均预估为 164 亿美元。





“ 这家社交媒体巨擘的最糟糕时候过去了。 ”Investing.com 分析师 Haris Anwar 指出。 “ 虽然过去一年遭遇那么多负面打击，但它的广告业务和用户参与度并未受到影响。 ”





“ 我们已从根本调整了我们经营的方式，把焦点放在最重大的社会议题，我们正加大投资，以建立令人鼓舞的人际联系新方式。 ”Facebook 联合创始人及执行长扎克伯格在声明中称。





该公司第四季整体支出较上年同期激增 62% 至 91 亿美元。营业利润率从上年同期的 57% 下降至 46% 。





Facebook 在公布财报后于电话会议表示，扣除汇率波动因素，其本季度整体营收成长率可能较第四季下降 4-6 个百分点，且今年余下时间将继续放缓。该公司称，仍预计 2019 年整体支出将较 2018 年增加约 40-50% 。





主要

Facebook

应用的月用户及日用户数分别较前一季增加

2.2%

至

23.2

亿，及

2.0%

至

15.2

亿。

(

路透社

)

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