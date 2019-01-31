Facebook获利超预期 盘后股价跳升近12%

Facebook(FB.O)周三发布的获利预估轻松超过分析师预期，缓解了投资者对向用户隐私增加投入可能会抑制公司成长的忧虑。
这家全球最大的在线社交媒体网络公司承诺，将在用户隐私和安全性方面大举投资，此前不当分享数据和宣传的丑闻损害了该公司形象，使其成为全球政治监督的目标。
周三公布好于预期的利润，令投资者对该公司可能会继续增长感到放心，尽管此前发布的季度营收增速为上市六年多来最慢。
“这些数字实际上是该公司短暂历史上最让人放心的数
字，”Hargreaves Lansdown分析师George Salmon称，“不仅仅是此前几个季度都停滞不前的欧洲登录趋势出现改善，集团营收和利润也都超过预期。这些业绩在重获华尔街信心方面还有很长的路要走。”
Facebook股价盘后跳升近12%，至168.20美元。该股在常规时段交易中收高4.3%。
公司第四季度净利润升至68.8亿美元，合每股2.38美元，高于上年同期的42.7亿美元和1.44美元。根据路孚特的IBES数据，分析师平均预期每股收益为2.19美元。
第四季整体营收自129.7亿美元成长30%至169亿美元，分析师平均预估为164亿美元。
“这家社交媒体巨擘的最糟糕时候过去了。”Investing.com分析师Haris Anwar指出。“虽然过去一年遭遇那么多负面打击，但它的广告业务和用户参与度并未受到影响。”
“我们已从根本调整了我们经营的方式，把焦点放在最重大的社会议题，我们正加大投资，以建立令人鼓舞的人际联系新方式。”Facebook联合创始人及执行长扎克伯格在声明中称。
该公司第四季整体支出较上年同期激增62%至91亿美元。营业利润率从上年同期的57%下降至46%。
Facebook在公布财报后于电话会议表示，扣除汇率波动因素，其本季度整体营收成长率可能较第四季下降4-6个百分点，且今年余下时间将继续放缓。该公司称，仍预计2019年整体支出将较2018年增加约40-50%。
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