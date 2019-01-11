情欲短讯传女主播 亚马逊CEO小三曝光

全球首富、美国网络巨企亚马逊的创办人贝索斯周三与妻子麦肯齐发表声明宣布离婚，数小时后一份亲总统特朗普的小报揭露，贝索斯与一名已婚前电视女主播发展婚外情，并获得贝索斯寄给情妇的情欲自拍照及短讯，短讯内容包括“我想嗅你，想吸入你”等。贝索斯可能知道婚外情即将曝光，因此在曝光数小时前宣布离婚。





八卦小报《国家问询报》报道，亚马逊行政总裁贝索斯与四十九岁前电视主播桑切斯（ Lauren Sanchez ）有染，两人瞒着双方的另一半交往了八个月。现年五十四岁的贝索斯（ Jeff Bezos ）于该报在 Twitter 扬言准备公布他的婚外情之前数小时，宣布与妻子离婚。贝索斯周三在 Twitter 发表声明说，与妻子麦肯齐（ MacKenzie Bezos ）长期探索彼此关系和试验分居后，决定结束婚姻，但期待持续在合资企业和各项计划维持伙伴关系，最后提到两人未来仍是彼此的“挚友”。两人说：“就算我们早知道会在结婚二十五年后分开，我们还是会结这场婚。”然而，他们没有说明这段婚姻累积的财产该怎么分配。四十八岁的麦肯齐是作家。





《国家问报询》表示，他们进行了历来最大规模的追查，在五个州追踪了贝索斯四个月，追踪目标包括私人飞机、房车、直升机、浪漫郊游、五星级酒店及隐蔽爱巢。该报指贝索斯用其价值六千五百万美元的私人飞机载桑切斯幽会，还将色情短讯及情欲自拍照传给她。该报获得的一段情欲短讯说：“我爱你，活泼女郎，我会很快向你展示我的身体、嘴唇和眼睛。”他在五月十三日寄发的短讯说：“我想嗅你，我想吸入你，我想紧抱你，我想吻你的嘴唇，我爱你。”该报也表示他们的摄影师拍摄到两人在十四天内最少六次“做淫亵行为”的照片。





桑切斯是直升机师，曾是霍士电视台主播，她的丈夫是荷里活金牌经理人怀特赛尔（ Patrick Whitesell ）。消息人士称，由于贝索斯与怀特赛尔均在西雅图有房子，两对夫妇相识了数年。消息人士称，桑切斯本人受聘于贝索斯旗下的太空探索公司蓝源（ Blue Origin ）担任直升机机师，她还为贝索斯拍摄空中片段。桑切斯与怀特赛尔在2005年结婚，两人育有两名年幼子女。她与前夫、影星冈萨雷斯也育有一名儿子。





接近贝索斯的知情人士说，贝索斯与麦肯齐都努力挽救他们这段婚姻，最后分居，贝索斯是在分居后才约会桑切斯，并指麦肯齐知道贝索斯在分居期间与桑切斯约会。《国家问询报》却称，两对夫妇都在“去年秋季”分居，但情欲短讯似乎是在去年夏季或之前寄发的。





《福布斯》杂志估计贝索斯的身家约达一千三百七十亿美元，大都是贝索斯持有的近七千九百万股亚马逊股票，相当于亚马逊股权的百分之十六。贝索斯在2013年以二亿五千万美元收购《华盛顿邮报》，该报被特朗普视为敌人。（星岛日报）

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