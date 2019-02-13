传中国与委内瑞拉反对派会面 华春莹：假新闻

针对《华尔街日报》报道，中国外交官已和委内瑞拉反对派阵营举行会谈，以保障中国在委内瑞拉的投资，中国外交部发言人华春莹今天驳斥这项消息，并称那篇报道是“假新闻”。
美国《华尔街日报》（WSJ）报道，考量中国在委内瑞拉多项石油计划以及卡拉卡斯（Caracas）积欠北京将近200亿美元债务，中国外交官已在华盛顿与委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）的代表会面。瓜伊多有美国撑腰，试图逼退委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）。
被问到那篇报道时，华春莹今天在例行记者会上表示，那篇报道是错误的，那是假新闻。
她说：“我想指出，近来个别媒体不断炮制一些虚假信息，我不知道其目的何在。我们希望有关媒体秉持客观、公正的原则做好新闻报道。”
3周前，瓜伊多援引宪法规定，自行宣布成为委内瑞拉临时总统；他主张，马杜洛去年赢得连任的选举是一场骗局。
美国在内的大部分西方国家，承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统，但俄罗斯和中国为首的若干国家支持马杜洛。马杜洛仍掌控包括军队等委内瑞拉国家机构。
华春莹重申中国先前对委内瑞拉政治危机的立场表示，‘关于当前委内瑞拉问题，中方主张通过对话协商，寻求政治解决方案。’
过去10年来，中国透过石油换贷款协议，提供委内瑞拉超过500亿美元贷款，确保经济快速成长的中国获得源源不绝的能源。
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