菲律宾期中选举开跑 大马尼拉5市列暴力热点

菲律宾参议员和“政党名单”众议员竞选活动昨天开跑，国家首都区警署今天把大马尼拉地区5个城市列为可能爆发选举暴力的“选举热点”。
首都区警长艾里萨今天在记者会宣布，马尼拉市、巴赛市、曼达路永市、卡罗肯市（和马拉邦市，已因前次选举期间疑似发生选举暴力，被列为“选举热点”。
这5座城市是处于“黄色”等级，意即“关切地区”。
菲国警方依可能爆发暴力事件的程度，把选举热点分为：“红色”等级，属于“重度关切地区”；“橘色”等级，为“立即关切地区”；“黄色”等级，为“关切地区”；以及“绿色”等级，代表没有安全顾虑。
大马尼拉地区是由16市1镇组成，除了前述5座城市之外，其他市镇为“绿色”等级。
菲律宾将于今年5月举行期中选举，选出24名参议员当中的12人、众议员、地方首长与议员，每逢选举菲国都会发生候选人和支持者被暗杀、袭击等事件，此类事件在南部及乡下地区更为严重。
大马尼拉地区警方近日已广设临检站，并查获200多支枪和8枚手榴弹。
就菲律宾全国范围而言，警方把701座城镇列为“选举热点”，占菲国市镇总数的42.9%，其中94座市镇为“红色”等级选举热点。（中央社）
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