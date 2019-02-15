中国商务部称暂无更多中美贸易磋商信息可透露 将不断提高外资吸引力

路透北京2月14日 - 新一轮中美经贸高级别磋商周四、周五在北京举行，中国商务部新闻发言人高峰周四表示，磋商正在进行中，目前尚无更多信息可以透露；中国将不断提高对外商投资的吸引力，鼓励外资更多投向现代农业、先进制造业、智能制造、现代服务业等领域。
“有关磋商的确切情况，我们会及时向大家进行通报。”高峰在商务部例行发布会上称。至于美国总统特朗普考虑可能会延期执行调高对中国的关税，要等到这次中美经贸高级别磋商结束之后，可能会有一个更好的答复。
他并介绍，中国1月实际使用外资(FDI)124.1亿美元，同比增长2.8%。其中，主要投资来源地中，香港地区、新加坡、美国、英国、荷兰对华投资分别增长6.5%、5%、124.6%、13.7%和95.6%。1月美国对中国投资有较大幅度增长，与去年以来中国不断改善营商环境、打造更具吸引力的外商投资环境方面的努力分不开。
高峰强调，中方将继续努力，不断营造更有利于各类企业经营的营商环境，进一步提高对外商投资的吸引力。
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