振兴实体经济 中国再度要求政府担保基金火线支持小微和“三农”

路透北京2月14日 - 为应对经济下行压力，振兴实体经济，中国正集中各路资金支持小微企业，包括政府支持的融资担保和再担保机构，亦再度被要求火线聚焦支小支农主业，并明确不得偏离主业盲目扩大业务范围。
尽管中国设立国家和地方融资担保基金、再担保机构的本意一直都强调以缓解小微企业和“三农”融资难融资贵为导向，但受监管和政策缺位、法律体系不完善等因素影响，融资担保机构服务中小微企业的意愿不强、能力不足。
此次发布的指导意见明确要求政府性融资担保、再担保机构要严格以小微企业和“三农”融资担保业务为主业，支持符合条件的战略性新兴产业项目，并坚持保本微利运行原则。
“融资担保行业还存在业务聚焦不够、担保能力不强、银担合作不畅、风险分担补偿机制有待健全等问题。为进一步发挥政府性融资担保基金作用，引导更多金融资源支持小微企业和‘三农’发展，提出此意见。”该份中国政府网刊登的指导意见称。
中国政府网周四发布有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见，明确要求政府性融资担保、再担保机构不以营利为目的，在可持续经营的前提下，保持较低费率水平，切实有效降低小微企业和“三农”综合融资成本。
2015年8月，国务院印发《关于促进融资担保行业加快发展的意见》（“43号文”），指出发挥政府支持作用，提高融资担保机构服务能力；发挥政府主导作用，推进再担保体系建设；政银担三方共同参与，构建可持续银担商业合作模式。
在43号文指导下，2016年以来，全国各省、直辖市政府陆续出台关于促进融资担保行业发展的实施方案，将大力发展政策性融资担保和再担保机构，构建全省统一的政策性担保体系作为地方政府的重要工作。
2017年8月，国务院公布《融资担保公司监督管理条例》，在国家层面明确了融资担保行业服务小微和“三农”融资的重要作用，以及政策扶持对于发展政策性融资担保业务的必要性。
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