杨洁篪和彭斯将在慕尼黑安全会议对决

就在美中官员在北京举行两天高层贸易谈判似乎取得进展之际，两国准备在欧洲面对另外一场可能的对决。
美国和中国都派出庞大的代表团参加星期五在德国举行的慕尼黑安全会议。参加这次高层会议的有美国副总统彭斯和中共政治局委员、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。
杨洁篪率领中国有史以来出席规模最大的代表团，参加这场传统上由美国及其欧洲盟国出席的会议。杨洁篪将对抗华盛顿对欧洲的施压，将中国电信巨头华为排除在欧洲5G移动网络建设之外。
美国官员说，允许华为参与欧洲下一代无线通信网络的建设，将加强中国政府的监视能力，危及欧洲的安全。
美国外交关系委员会资深研究员、前财政部副助理副部长塞策说，虽然5G技术错综复杂，但欧洲国家要做出有关的决定很简单。
他说：“鉴于当代通信的性质，鉴于华为同中国政府的关系，在是否认为华为能够被信任，提供他们未来通信系统支柱的议题上，欧洲国家必须要做出选择。”
彭斯副总统和蓬佩奥国务卿本星期警告波兰和其他中欧国家，指出他们同北京的密切关系，以及同中国公司的合作风险。蓬佩奥星期一在匈牙利说，如果欧洲国家继续同华为做生意，美国公司可能会缩减在欧洲的经营活动。
华为多次否认其产品会被用来从事间谍活动。
此前，美国检察官对华为提出的指控包括银行欺诈，违反对伊朗的制裁，窃取商业机密。华为驳斥有关的指控，并且拒绝接受对其首席财务官孟晚舟的指控。孟晚舟去年12月在加拿大被捕，目前交保释放。
今年的慕尼黑安全会议的主题包括美国、中国和俄罗斯之间的“大国竞争”。会议的组织者将美中紧张关系列为2019年10个主要安全议题之一。（VOA）
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