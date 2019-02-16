马哈蒂尔将出席中国一带一路峰会

马来西亚总理马哈蒂尔将在今年四月访问中国，参加第二届一带一路倡议峰会。分析家们认为，他的这一举动的目的是要北京放心他依然致力于中国倡议的一带一路全球贸易通道建设。
自马哈蒂尔2018年5月重新担任总理以来，这将是他第二次访问中国。他在上任之初取消了一系列他的前任纳吉布所同意的由北京支持的价值上百亿美元的基建项目，从而使马来西亚跟它的最大的贸易伙伴中国的关系受到了质疑。
马哈蒂尔政府取消那些项目的理由是马拉西亚负担不起那些项目的建设会导致的巨额债务。他当时表示，马来西亚需要重新谈判或取消他的前任纳吉布所批准的那些不公平的由中国公司承建的项目。纳吉布执政将近10年，最后在大规模金融丑闻中选举失败。
在星期五举行的记者会上，马哈蒂尔宣布他将参加第二届一带一路倡议峰会。他强调马来西亚“珍视”跟中国的关系。
马来西亚媒体援引他的话说，“在过去的一些月里，很多人表示担心马来西亚跟中国的关系。我可以在这里说，尽管马来西亚政府更迭，但马来西亚对中国的外交政策保持不变。”
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