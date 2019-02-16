（新华时评）元首共识引领中美朝着解决经贸问题继续向前

世界的目光聚焦北京！中国国家主席习近平15日在会见美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦时指出，对于双方经贸分歧和摩擦问题，我们愿意采取合作的方式加以解决，推动达成双方都能接受的协议。当天在北京结束的第六轮中美经贸高级别磋商又就主要问题达成原则共识，一系列积极信号向世界宣示了双方致力于解决中美经贸争端的决心，也表明在两国元首共识的引领下，中美继续相向而行、平等磋商，朝着解决经贸问题的方向又前进一步。
中美经贸摩擦升级近一年来，中国国家元首首次会见来华磋商的美方代表，足见此轮高级别磋商的重要性。从2月11日开始的副部级磋商到14日开始的高级别磋商，双方认真落实元首共识，对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等共同关注的议题以及中方关切问题深入交流。双方就主要问题达成原则共识，就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商，并商定下周在华盛顿继续磋商。可以说，解决经贸问题的共识在增多，分歧在减少，双方积极寻求最大公约数，让外界对尽早达成互利双赢的协议多了审慎乐观的理由。
元首共识是引领中美双方解决经贸问题的重要遵循。去年12月1日，中美元首阿根廷会晤达成重要共识，此后又互通电话、互致贺信，为今后中美经贸关系发展指明方向。自2018年2月底以来，中美已就经贸问题举行了六轮高级别磋商，尤其今年以来的磋商双方沿着元首共识指引的方向不断探寻解决问题的新路径。
诚意和行动是中美双方解决经贸问题的密钥。习近平主席在会见中说，中美两国谁也离不开谁，合则两利，斗则俱伤，合作是最好的选择。正是基于这一认识的不断深入，一周来，副部级磋商于中方农历春节假期上班第一天开启，双方工作团队每天加班加点认真磋商，高级别磋商一开谈就呈现良好氛围，这些细节显示双方想谈成的意愿不断增强；双方围绕实施机制、谅解备忘录等具体磋商，更以实际行动表明解决好问题的决心。
距离3月1日中美经贸磋商期限只剩两周时间，接下来的每一步都至关重要。中美商定下周在华盛顿继续磋商，而且距离此次北京磋商仅相隔一周，磋商节奏更快了，双方只要朝着“努力达成一致”的方向再接再厉，就会离最终目标越来越近。
对中国而言，置身全球百年未有之大变局，中美经贸磋商仍面临挑战和不确定性。无论最终结果如何，中方都会在维护国家尊严和根本利益底线基础上，尽最大努力争取最好的成果，也会做好应对最坏情况的准备。站在新中国成立70周年的历史节点上，中方关键要一如既往做好自己的事，坚定不移深化改革开放，以不变应万变，为全面建成小康社会、实现百年梦想积蓄更大的前行动力。
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