华为麻烦缠身之际 三星加强投资网络设备业务

路透社星期五援引三星高管和其他业内管理人士提供的消息报道说，三星正在向电信网络设备投入资源，希望趁中国华为受困于安全担忧之际获取市场份额。
报道说，三星试图将自己重塑成一流的5G无线网络供应商，同时缩小与华为的差距。
由于华为跟中国政府的密切关系，美国及一些西方国家担心其设备有可能被中国利用从事间谍活动。欧洲一些国家正在考虑是否将华为排除在5G网络建设之外。
华为的困境被认为给三星提供了难得的机会。
三星一消息人士对路透社说：“我们正加大力量推动我们的网络业务，在华为身陷安全警告之际，要抓住眼下的市场机遇。”
报道说，市场研究公司Dell'Oro Group的数据显示，三星在全球电信基础设备市场仅占3%的份额，而华为占了28%。三星计划三年内投资220亿美元用于5G移动技术和其他领域，扩大市场份额。
另一位知情人士对路透社说，为了不把移动赞助商的位置让给华为，三星已经同意将与国际奥委会的奥运合作伙伴关系延长至2028年，并将赞助范围扩大至5G技术。
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