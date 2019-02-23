“习特会”有望成事 道指高收181点

投资者期望最新一轮中美贸易谈判有突破，美股周五高开 55 点；其后美国总统特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤，据报特朗普与国家主席习近平亦正探讨于 3 月下旬会晤，消息进一步推高大市。不过，卡夫亨氏（ Kraft Heinz ）周四收市后披露连串坏消息，股价周五狂泻逾 27% ，市值蒸发 160 亿美元。





202 点，收市仍涨 181 点或 0.70% ，报 26031 点；业绩颇受中美贸易关系影响的波音升 1.5% ；晶片商英特尔上扬 2.1% ，为升幅最大道指成分股，主因大摩把其评级调升至“增持”，带动费城半导体指数都上扬 1% ；机械生产公司 Caterpillar 逆市跌 0.1% ，据彭博报道，欧洲官员警告，如果美国向欧洲进口车加征关税，欧盟会针对 Caterpillar 、行李箱生产商新秀丽（ 道指曾升点，收市仍涨点或，报点；业绩颇受中美贸易关系影响的波音升；晶片商英特尔上扬，为升幅最大道指成分股，主因大摩把其评级调升至“增持”，带动费城半导体指数都上扬；机械生产公司逆市跌，据彭博报道，欧洲官员警告，如果美国向欧洲进口车加征关税，欧盟会针对、行李箱生产商新秀丽（ 01910 ）等美企作出还击。





卡夫亨氏绩差 拖冧食品股





标指高收 0.64% ，报 2792 点，创去年 11 月 8 日以来收市新高；纳指涨 0.91% ，收报 7527 点。本周累计，道指攀高 0.57% ，为连涨 9 周，创近 16 年最长连涨周数；标指进账 0.62% ；纳指抽高 0.74% ，亦连涨 9 周。欧股同样走高，英、德、法国股市升幅介乎 0.16% 至 0.38% ；亚股则个别发展，日股收跌 0.18% 。





食品制造商卡夫亨氏为旗下品牌进行高达 154 亿美元减值，导致公司上季净亏损 126 亿美元，多年的削支行动已破坏了经典品牌在消费者心目中的形象。卡夫亨氏表示，公司的账目和采购物料手法正受监管机构调查，并宣布削减派息。





“股神”毕非德的巴郡是卡夫亨氏的大股东之一，巴郡 B 股股价下挫 1.6% 。美国食品股近乎全线下滑，金宝汤跌 7.3% ，家乐氏挫 2.7% 。





联储局副主席克拉里达周五发表讲话，未有提及短期利率走向，只称局方会就整体货币政策框架进行检讨，明年上半年公布结果，又表示联储局可能采取容许通胀高于指标水平的策略。





中美贸易争拗持续降温，避险情绪消退不利美元，美滙指数尾段跌 0.06% ，报 96.55 ；澳元急升 0.55% ，报 0.7128 美元。德国商业信心指数连跌六个月，困扰欧洲，欧罗回落 0.04% ，报 1.1333 美元。





纽约期金升

0.4%

，每盎斯收报

1332.8

美元。本周累计涨

0.8%

。油组持续减产，两大油价指标均升至

3

个月高位，布兰特期油高见每桶

67.73

美元，收市报

67.12

美元，上扬不足

0.1%

，纽约期油一度升至

57.81

美元，收市回顺至

57.26

美元，升

0.5%

。（信报）

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