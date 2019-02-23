“习特会”有望成事 道指高收181点

投资者期望最新一轮中美贸易谈判有突破，美股周五高开55点；其后美国总统特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤，据报特朗普与国家主席习近平亦正探讨于3月下旬会晤，消息进一步推高大市。不过，卡夫亨氏（Kraft Heinz）周四收市后披露连串坏消息，股价周五狂泻逾27%，市值蒸发160亿美元。
道指曾升202点，收市仍涨181点或0.70%，报26031点；业绩颇受中美贸易关系影响的波音升1.5%；晶片商英特尔上扬2.1%，为升幅最大道指成分股，主因大摩把其评级调升至“增持”，带动费城半导体指数都上扬1%；机械生产公司Caterpillar逆市跌0.1%，据彭博报道，欧洲官员警告，如果美国向欧洲进口车加征关税，欧盟会针对Caterpillar、行李箱生产商新秀丽（01910）等美企作出还击。
卡夫亨氏绩差 拖冧食品股
标指高收0.64%，报2792点，创去年11月8日以来收市新高；纳指涨0.91%，收报7527点。本周累计，道指攀高0.57%，为连涨9周，创近16年最长连涨周数；标指进账0.62%；纳指抽高0.74%，亦连涨9周。欧股同样走高，英、德、法国股市升幅介乎0.16%至0.38%；亚股则个别发展，日股收跌0.18%。
食品制造商卡夫亨氏为旗下品牌进行高达154亿美元减值，导致公司上季净亏损126亿美元，多年的削支行动已破坏了经典品牌在消费者心目中的形象。卡夫亨氏表示，公司的账目和采购物料手法正受监管机构调查，并宣布削减派息。
“股神”毕非德的巴郡是卡夫亨氏的大股东之一，巴郡B股股价下挫1.6%。美国食品股近乎全线下滑，金宝汤跌7.3%，家乐氏挫2.7%。
联储局副主席克拉里达周五发表讲话，未有提及短期利率走向，只称局方会就整体货币政策框架进行检讨，明年上半年公布结果，又表示联储局可能采取容许通胀高于指标水平的策略。
中美贸易争拗持续降温，避险情绪消退不利美元，美滙指数尾段跌0.06%，报96.55；澳元急升0.55%，报0.7128美元。德国商业信心指数连跌六个月，困扰欧洲，欧罗回落0.04%，报1.1333美元。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost