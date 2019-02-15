美籍华人科学家被起诉盗窃商业机密

美国一个大陪审团向一名美籍华人科学家提出起诉，主要罪名是阴谋偷窃有关不含双酚 A （ BPA ）成分涂料的商业机密。





美国司法部的一份声明说，来自密西根的游晓蓉（ Shannon You ）还被指控另外 7 项盗窃商业机密罪和一项电汇欺诈罪。与游晓蓉一道被起诉的还有一位来自山东省的刘姓中国公民。





美国司法部负责国家安全的助理部长德莫斯在宣布对游晓蓉等人的起诉时说： “ 游晓蓉被指控蓄谋盗窃价值 1 亿多美元的商业机密，目的是成立一家中国公司，与商业机密被盗窃的美国公司竞争。 ”





德莫斯说，中国继续通过其 “ 千人计划 ” 等项目鼓励并奖励盗窃美国的商业机密和知识产权，美国司法部将加强调查，确保中国明白这种犯罪行为是商业活动和经济发展中不可接受的作法。





根据美国司法部的声明， 56 岁的游晓蓉女士 2012 年 12 月到 2017 年 8 月 31 日在亚特兰大一家公司担任首席全球研发工程师。这家公司与另外几家公司签有合同，联合对若干不含双酚 A 涂料技术进行研发、测试、分析和评估。游晓蓉是能够接触不含双酚 A 成分涂料技术的少数人之一。游晓蓉与刘姓中国公民以及另外一人合谋了盗窃相关技术并进行生产的计划。游晓蓉负责盗窃技术，刘姓中国公民负责在自己的工厂进行生产。刘姓中国公民将根据游晓蓉盗窃技术的价值，帮助她加入中国的 “ 千人计划 ” 和获得中国政府支持项目的奖金，并给她该工厂的部分股份。





直到不久前，易拉罐内都有含双酚 A 的涂料，以保持饮料不变味。不过，科学研究发现双酚 A 对人体有害，随后多家商业公司开始研究不含双酚 A （ BPA-Free ）的涂料。这种技术开发成本昂贵。游晓蓉试图盗窃的 BPA-Free 涂料技术据说用了将近 1 亿 2 千万美元的开发成本。





司法部的声明说，根据美国的无罪推定，在法庭作出有罪判定之前，被起诉的游晓蓉等人被假定是清白的。（美国之音）

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