美联储向国会提交半年度货币政策报告 指去年底经济稳健但已趋弱

路透华盛顿2月22日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周五在向国会提交的半年度货币政策报告中称，美国经济在2018年下半年保持“稳健”增长，全年扩张可能“略低于”3%，但消费者和企业支出已开始走软。
美联储在这份文件中阐述了其上月暂停进一步升息的原因。该文件对仍在增长的经济基本上持积极展望，但指出了出现的一系列国内和全球风险。
美联储表示，从投资者风险偏好“恶化”，到中国经济放缓，政策前景“比以前更加不确定”，并指出“全球和经济状况走软”。
美联储称，这可能会延续到2019年初，并指出美国政府最近35天的部分关门“可能抑制了今年第一季的GDP增长”。
对于2018年，美联储表示：“在下半年的大部分时间里，消费者支出以强劲的速度扩张...但年底前的支出似乎有所减弱。”
“企业投资也有所增长，但增长看来已经有所放缓。”报告补充称。
消费者和企业信心仍“良好”，但“一些指标自秋季以来已有所软化”， 美联储报告指出，“国内企业和家庭的金融状况对经济增长的支持减弱。”
美联储向国会表示，将继续缩减资产负债表规模。自上次向国会提交报告以来，美联储的资产负债表规模已减少约2,600亿美元，年底时接近4万亿美元。但美联储也重申，如果经济和金融状况需要，将对调整资产负债表计划的“任何细节”持新的开放态度。
**鲍威尔下周将在国会作证**
美联储主席鲍威尔将于下周二和周三在参众两院作证，详细阐述该报告。对于经济数据和美联储对经济走向的看法而言，下周会是重要的一周。
这份报告显示，美国经济具有一定的潜在实力，“劳动力市场正在改善”，可支配收入在特朗普政府减税政策的推动下稳步增长，带动了家庭消费。
去年的通胀率仍然接近美联储2%的目标。
但美联储也提到不利因素，包括那些与正在进行的全球贸易政策争论相关的阻碍。总体而言，尽管政府努力改善美国的贸易状况，但2018年的净出口“可能会略微拖累实际GDP增长”。
在上个月末的一次政策会议上，美联储官员暂停了三年的加息进程，因为他们普遍认识到，通胀和全球经济增长已经走弱，美国的前景不像几周前那么确定。
自那以来，经济数据喜忧参半，零售销售和制造业数据走弱，但就业增长持续强劲。
但这个拼图的一些重要部分还未找到。最值得注意的是，有关2018年最后一个季度GDP的报告因近期政府关门而被推迟。
该报告定于下周四发布，下周五将发布2月份就业报告。
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