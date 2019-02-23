美股标普500指数触及11月8日来最高收盘水平 因中美贸易乐观情绪

路透纽约2月22日 - 美国股市周五攀升，标普500指数创11月8日最高收盘水准，因中美贸易谈判取得进展的迹象鼓励投资者买入。
美国总统特朗普周五表示，他预计将很快同中国国家主席习近平会面，并表示他们可能敲定贸易协议的最终要点。会晤可能于3月在马阿拉戈举行。
中国国务院副总理刘鹤表示，从中方的角度看，我们认为达成协议的可能性很大。
特朗普则表示，这轮磋商已经被延长，因为会谈取得了进展。他还表示，如果他看到磋商取得进展，延长3月1日最后期限就没什么不妥，且他倾向于这么做。不过，特朗普指出，任何延期都不会太长。
“人们预计很快就会有一些关于对华贸易和关税的正面消息，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示。
“但我们要到下周末才能知道，”他说，“目前还缺乏具体细节。”
贸易方面的乐观情绪和美国联邦储备委员会(美联储/FED)鸽派迹象推动近期涨势，令股指远高于去年12月触及的低点。标普500指数目前较12月底低点上涨约19%。
标普500科技股指数上涨1.3%，领涨11个主要板块，而贸易相关的工业股指数攀升0.6%。
道琼工业指数.DJI收高181.18点，或0.7%，至26,031.81点；标普500指数.SPX升17.79点，或0.64%，至2,792.67点；纳斯达克指数.IXIC收涨67.84点，或0.91%，至7,527.55点。
三大指数本周均收高，道指和纳指连涨第九周。
有367只在纽约证交所和纳斯达克市场交易的股票触及52周新高，为9月中以来最高，超过触及年内低点的个股数量幅度为六个月来最大。
美股盘中一度缩减涨幅，此前了解谈判情况的美国官员表示，考虑到中国本周拒绝美方提出的，要求其采取具体措施终止强制美国企业转让技术和某些其他政策的要求，磋商可能需要更多时间。
随后，美国总统特朗普表示，美国很可能与中国达成一项结束贸易战的协议，他倾向于延长3月1日达成协议的最后期限。
“目前下行风险没有那么大，但总有人担心最后一刻会发生什么事，”美国保德信金融集团首席市场策略师Quincy Krosby表示。
“中国经济企稳对全球市场有利，”她说，“这是市场关注磋商结果的关键所在。”
卡夫亨氏(KHC.O)重挫27.5%，对标普500指数的拖累最大，该公司控股股东伯克希尔哈撒韦公司(BRKb.N)的B类股也下跌1.7%。
这家包装食品公司公布季度亏损，且披露了美国证券交易委员会(SEC)针对该公司的一项调查，并减记了其标志性品牌卡夫和Oscar Mayer的价值。
纽约证交所涨跌股家数比为2.99:1；纳斯达克市场为2.45:1。
有64只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低；有112只纳斯达克指数成份股触及新高，21只触及新低。
美国各证交所共计成交约69亿股，过去20个交易日的日均成交量为73亿股。
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