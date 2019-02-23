美国带头反华为 部分国家立场松动

美国过去一年软硬兼施敦促盟友，防堵中国电信巨擘华为参与各国境内的5G网路建设，但随着英国情报和安全单位日前表态，认为华为带来的安全风险可管控，各国立场逐渐出现松动。
由美国、澳洲、加拿大、英国和纽西兰5国组成的情报共享网路“五眼联盟”，目前在华为议题上也呈现不同调的状态。
华盛顿的立场是，在中国的专制体制下，企业和国家间的界线不明，各项法令更赋予北京当局监管、控制网路的权力，而这样的网路系统即由华为这类公司协助建立与维护。美国官员也曾在访欧时主张，中国电信设备带来的经济效益将被北大西洋公约组织（NATO）可能蒙受的安全威胁抵销。
纽约时报（The New York Times）14日报导，特朗普政府很快将发布行政命令，以“敌对势力”为由，禁止美国电信公司建设5G网路时使用中国设备，禁令可能在本月底前公布。
不过，与中国的贸易关系也是各国必须考虑的重要因素。此外还有在自由市场排除特定企业参与商业竞争的适法性，以及缺乏竞争的环境易造成的价格哄抬和技术垄断等问题。美国总统特朗普21日在推特（Twitter）上发文指出，他希望美国在5G领域是“透过竞争，而非靠封杀目前技术较领先者胜出”。
在特朗普发文前，英国情报和安全单位即打脸华盛顿，表示使用华为设备的风险“可管控”。英国金融时报（Financial Times）17日引述不愿具名的知情人士指出，总部位于伦敦的国家网路安全中心（NCSC）已认定，有能力限缩华为未来对英国5G网路足以造成的风险。军情六处（MI6）处长杨格尔（Alex Younger）也暗示，华为议题复杂，可不是想禁就能禁。
可以推断，其他国家的政府可以引述英国方面的说法向民众和华盛顿表示，只要采取伦敦建议的各类防范措施，就能允许华为参与5G建设，使用中国企业提供的硬体和技术解决方案。
华为在欧洲耕耘已深，已有10年之久。尽管欧洲曾在行动科技领域执牛耳，在全球5G竞赛中，却已落后中国。欧洲电信系统目前约1/3仰赖华为供应。德国电信（Deutsche Telekom）内部资料显示，一旦华为遭封杀，德国的5G网路发展料将延后2年。法国政界目前也不支持禁止华为参与国内的5G建设。
“五眼联盟”成员之一加拿大目前尚未决定未来是否封杀华为，但其境内近期就会出现至少一个由华为供应的小型5G网路。
原先对华为采取较强硬立场的纽西兰，其总理阿尔登（Jacinda Ardern）日前也改口，表示纽国在5G建设上从未排除华为参与。她还说，若本国大型电信营运商Spark能化解情报机关政府通讯安全局（GCSB）在维护国家安全方面的疑虑，则政府将允许华为参与国内的5G建设。
“五眼联盟”中的澳洲已明确禁止华为担任其境内5G网路的设备供应商。外界推断，澳洲煤炭近期在中国海关的通关时间倍增，或许与北京当局报复华为遭封杀有关。
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