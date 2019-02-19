英国不支持全面禁止使用华为产品

了解情况的消息人士表示，英国安全部门官员并不支持全面禁止全国电信网络使用华为产品，尽管美国指华为及产品可能被中国当局用于间谍活动。





华为是全球最大的电信设备生产商，其与中国政府的关系、以及有关其有能力协助国家间谍活动的种种指控，使其在西方国家面临严格审查，美国更是呼吁盟国不要使用该公司产品。





尽管没有公开的证据，华为也否认这些指控，但好几个西方国家已经因此限制华为进入本国市场。





“ 我们不赞成全面禁止。事情没有这么简单， ” 一名消息人士周一向路透表示。此前金融时报周日报导指出，英国已经认定其能够减轻在使用华为 5G 网络设备中的相关风险。





金融时报引述了两名消息人士的说法，据称是国家网络安全中心 (NCSC) 的结论； NCSC 去年表示，华为设备的技术及供应链问题令全国电信网络面临新的安全风险。





尽管华为并未对 NCSC 的结论直接置评，华为轮值董事长徐直军表示，该公司已经和多国政府合作，以提出衡量产品安全性及防护能力的标准。





徐直军周一在一份发给路透的电子邮件声明中表示，就此而言，华为一直和多国政府以及行业伙伴合作，藉以设立各方同意的标准，让人们能够利用这些标准来衡量所有供应商的产品安全性。





有关允许华为参与建设 5G 移动通讯网络的任何决定，都将受到其他国家的密切关注，因为英国是五眼联盟 (Five Eyes) 情报分享团体的成员之一，而美国也在其中。









两位消息人士说， NCSC 认为没有必要全面禁止华为参与英国网络，并相信其可通过一个由情报官员监督的特别试验室测试产品来持续管控任何风险。





两位消息人士说，这个立场与 NCSC 和英国官员的公开声明一致。由于事件敏感，两人都不愿具名。





“ 一如去年 7 月 HCSEC( 华为网络安全评估中心 ) 监督委员会明确说过的， NCSC 对华为的工程设计和安全能力有疑虑。我们已经提出我们期待华为改进之处， ” 一位 NCSC 发言人周一说。





** 信心举措 **





知情人士说， NCSC 下一份针对华为在英国处境的报告将批评该公司对去年 NCSC 报告中提出的问题反应迟缓，并将具体说明其与英国官员的紧张关系。





这份报告本身并无法决定政府政策。报告将于未来几周公布。





政府对英国电信基础设施的检视结果预计将于今年稍晚公布，其中将包含安全风险管理的建议，包括未来的 5G 网络。





五眼联盟其他成员中，澳洲已禁止华为供应 5G 设备，新西兰则在周一表示，将就 5G 网络使用华为设备的风险进行独立评估。





华为在英国与德国都成立了安全实验室，旨在令外界相信，该公司设备中并不包含为中国情报部门设立的 “ 后门 ” 。





华为也提议在波兰成立网络安全中心。波兰当局近期逮捕一名华为中国员工与一名前波兰安全官员。

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