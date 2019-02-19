华为创始人称CFO孟晚舟被捕出于政治动机

中国华为创始人任正非周一表示，该公司首席财务官孟晚舟被捕出于政治动机。孟晚舟是任正非的女儿。





“ 首先，我反对美国的做法。这种出于政治动机的行为是不可接受的， ” 任正非在接受 BBC 采访时表示。





加拿大去年 12 月 1 日应美国的要求逮捕了孟晚舟。孟晚舟被控涉嫌银行欺诈和电信欺诈，违反了美国对伊朗的制裁。





美国司法部否认指控是出于政治动机。 “ 司法部针对华为首席财务官孟晚舟的刑事案件完全基于证据和法律。本部门追查案件不受任何政治干预，而且在追查刑事指控时遵循证据和法治， “ 该部的发言人 Nicole Navas 在给路透的一封电子邮件中表示，









在谈到对于间谍活动的担忧时，任正非重申该公司 “ 绝不会从事 ” 任何间谍活动。

华为是全球最大的电信设备生产商，其与中国政府的关系、以及有关其协助国家间谍活动的种种指控，使其在西方国家面临严格审查，美国更是呼吁盟国不要使用该公司产品和技术。





任正非表示，该公司可能缩小规模以因应美国的作法。





“ 世界离不开我们，因为我们拥有更先进的技术。就算美国说服更多国家暂时不要使用我们的产品，我们总是能略为缩小规模， ” 他补充称。





在论及英国可能禁用华为产品时，任正非称这不会导致该公司撤回英国投资，并称若美国持续采取行动抵制华为产品，将把在美国的投资转移至英国。





“ 我们将扩大在英国的投资。因为美国若不信任我们，我们将会更大规模地把美国的投资转到英国， ” 任正非向 BBC 表示。





路透周一报导指出，英国安全部门官员并不支持全面禁止全国电信网络使用华为产品，尽管美国指华为及产品可能被中国当局用于间谍活动。

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路透社

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