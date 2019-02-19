华为创始人称CFO孟晚舟被捕出于政治动机

中国华为创始人任正非周一表示，该公司首席财务官孟晚舟被捕出于政治动机。孟晚舟是任正非的女儿。
“首先，我反对美国的做法。这种出于政治动机的行为是不可接受的，”任正非在接受BBC采访时表示。
加拿大去年12月1日应美国的要求逮捕了孟晚舟。孟晚舟被控涉嫌银行欺诈和电信欺诈，违反了美国对伊朗的制裁。
美国司法部否认指控是出于政治动机。“司法部针对华为首席财务官孟晚舟的刑事案件完全基于证据和法律。本部门追查案件不受任何政治干预，而且在追查刑事指控时遵循证据和法治，“该部的发言人Nicole Navas在给路透的一封电子邮件中表示，
在谈到对于间谍活动的担忧时，任正非重申该公司“绝不会从事”任何间谍活动。
华为是全球最大的电信设备生产商，其与中国政府的关系、以及有关其协助国家间谍活动的种种指控，使其在西方国家面临严格审查，美国更是呼吁盟国不要使用该公司产品和技术。
任正非表示，该公司可能缩小规模以因应美国的作法。
“世界离不开我们，因为我们拥有更先进的技术。就算美国说服更多国家暂时不要使用我们的产品，我们总是能略为缩小规模，”他补充称。
在论及英国可能禁用华为产品时，任正非称这不会导致该公司撤回英国投资，并称若美国持续采取行动抵制华为产品，将把在美国的投资转移至英国。
“我们将扩大在英国的投资。因为美国若不信任我们，我们将会更大规模地把美国的投资转到英国，”任正非向BBC表示。
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