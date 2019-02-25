西班牙超意大利成全球最健康国家 新加坡排名下降

25 日消息，最新公布的彭博 2019 年最健康国家指数显示，西班牙超过意大利，成为全球最健康国家，新加坡排名从第4位降至第 8 位。





该指数根据促进整体健康的因素对全球 169 个经济体进行排名。西班牙排名从 2017 年公布的上次调查中的第六跃升至榜首。

日本取代新加坡，成为亚洲地区最健康的国家，排名从 2017 年的第七位升至第四位。新加坡排名降至第八位。

排名前十的国家依次为：西班牙、意大利、冰岛、日本、瑞士、瑞典、澳大利亚、新加坡、挪威、以色列。





该指数根据平均预期寿命等指标对国家进行评级，同时考虑到健康风险，例如吸烟和肥胖，以及环境因素，包括获得清洁水和卫生设施的机会。

联合国的数据显示，西班牙在欧盟国家中的人均预期寿命最高，在全球范围内仅次于日本和瑞士。预计到 2040 年，西班牙的人均预期寿命将达到近 86 岁，超过日本和瑞士。

饮食习惯





研究人员表示，饮食习惯可能是西班牙和意大利的健康水平较高的原因，因为 “ 地中海饮食，补充了特级初榨橄榄油或坚果，重要心血管疾病发生率低于那些依靠减肥饮食的国家和人， “ 根据纳瓦拉大学医学院领导的一项研究。





与此同时，在北美，加拿大排名第 16 位远远超过美国和墨西哥，两者均略有下降至第 35 和第 53 位。由于药物过量和自杀导致的死亡，美国的预期寿命一直在下降。





古巴在美国上放置了五个点，使其成为世界银行中唯一没有被列为 “ 高收入 ” 但健康指数较高的国家。美国律师协会卫生法部门在去年访问古巴后的一份报告中说，该岛国成功的一个原因可能是它强调预防性护理，而不像美国那样专注于诊断和治疗疾病。





韩国排名上升 7 位至第 17 位，而拥有 14 亿人口的中国则上升 3 位至第 52 位。根据卫生计量和评估研究所的数据，到 2040 年，中国的预期寿命有望超过美国。





在排名中，撒哈拉以南非洲经济体和国家占据了 30 个最不健康国家中的 27 个。海地，阿富汗和也门是另外三个最不健康国家。毛里求斯是撒哈拉以南地区最健康的国家，在全球排名第 74 位，因为该国在一个仍然受传染性疾病致死损害的地区，传染病的死亡率最低。





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