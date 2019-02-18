白宫为特朗普宣布紧急状态进行辩护

白宫方面星期天为特朗普总统宣布的国家紧急状态进行辩护，紧急状态的目的是沿美墨边境修建一道围墙，阻止非法移民进入美国。





特朗普的顾问斯蒂芬 • 米勒星期天对《福克斯新闻频道》表示， “ 他（特朗普）可以忽视这个危机，可他不愿这样做。 ” 米勒在移民问题上持强硬立场。





米勒抨击前总统小布什将近二十年前 “ 吃惊地背叛了 ” 美国，因为当年非法移民进入美国的人数是现在的四倍。米勒表示， “ 没有安全的边境，就无法产生一个强大的国家。 ”





米勒说，特朗普是在 “ 捍卫我们自己的边境 ” ，而且非法移民 “ 是我们国家的威胁 ” 。





米勒说， 1976 年通过的一项立法授权总统有权宣布国家紧急状态，特朗普的行动因此合法。

特朗普星期五宣布国家紧急状态，以绕过国会在南方边境地区修建围墙。国会之前拒绝提供他要求的 57 亿美元，仅批准拨款将近 14 亿美元在长达 3200 公里的边境上修建大约 90 公里的隔离带。特朗普计划动用批准用于其它项目的 80 亿美元的政府资金去修建围墙，此举正面临法律诉讼。





米勒说，到 2020 年 9 月份就能修建超过 320 公里的边境围墙。





美国代理国防部长沙纳汉说，他认为自己有权决定之前批准的国防经费有哪些可以用来修墙。他说， “ 就潜力而言，你可以相信这些数字。但你必须将数字与用途相结合。 ” 他同时表示，用于修筑军用宿舍的钱是不会用来修墙的。





特朗普说，他宣布紧急状态的原因，是他不满意国会批准的（修墙）金额。





特朗普说， “ 我希望尽早建墙 ” ， “ 我可以拖延建墙。我用不着这样做。我宁愿尽快修建。 ”





民主党人抨击特朗普为建墙而宣布国家紧急状态有违宪嫌疑，因为宪法授权国会为政府拨款，而且特朗普自己也说过，他用不着这么做。





众议院情报委员会主席、民主党众议员亚当

•

希夫对美国有线电视新闻网说，

“

如果我们放弃，我们就是放弃了拨款的权力。权力将失去制衡。三权分立将会丧失，就只剩下政党分立。

”（美国之音）

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