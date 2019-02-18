白宫为特朗普宣布紧急状态进行辩护

白宫方面星期天为特朗普总统宣布的国家紧急状态进行辩护，紧急状态的目的是沿美墨边境修建一道围墙，阻止非法移民进入美国。
特朗普的顾问斯蒂芬•米勒星期天对《福克斯新闻频道》表示，“他（特朗普）可以忽视这个危机，可他不愿这样做。” 米勒在移民问题上持强硬立场。
米勒抨击前总统小布什将近二十年前“吃惊地背叛了”美国，因为当年非法移民进入美国的人数是现在的四倍。米勒表示，“没有安全的边境，就无法产生一个强大的国家。”
米勒说，特朗普是在“捍卫我们自己的边境”，而且非法移民“是我们国家的威胁”。
米勒说，1976年通过的一项立法授权总统有权宣布国家紧急状态，特朗普的行动因此合法。
特朗普星期五宣布国家紧急状态，以绕过国会在南方边境地区修建围墙。国会之前拒绝提供他要求的57亿美元，仅批准拨款将近14亿美元在长达3200公里的边境上修建大约90公里的隔离带。特朗普计划动用批准用于其它项目的80亿美元的政府资金去修建围墙，此举正面临法律诉讼。
米勒说，到2020年9月份就能修建超过320公里的边境围墙。
美国代理国防部长沙纳汉说，他认为自己有权决定之前批准的国防经费有哪些可以用来修墙。他说，“就潜力而言，你可以相信这些数字。但你必须将数字与用途相结合。”他同时表示，用于修筑军用宿舍的钱是不会用来修墙的。
特朗普说，他宣布紧急状态的原因，是他不满意国会批准的（修墙）金额。
特朗普说，“我希望尽早建墙”，“我可以拖延建墙。我用不着这样做。我宁愿尽快修建。”
民主党人抨击特朗普为建墙而宣布国家紧急状态有违宪嫌疑，因为宪法授权国会为政府拨款，而且特朗普自己也说过，他用不着这么做。
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