美中围绕华为交锋慕尼黑 北京公信力受考验

在中国得到政府支持的电讯设备制造巨头华为公司的产品的安全性受到质疑之际，在星期六的慕尼黑安全会议上，美国副总统彭斯发表讲话称， “ 中国的法律要求（华为这样的公司）为北京庞大的安全机构提供方便可以获取其网络和设备中的任何数据。美国呼吁其所有的安全伙伴提高警惕，拒绝任何会损害我们的通讯技术或我们的国家安全系统安全性的企业。 ”





北京的外交总管、中国国务委员杨洁篪也在会上发言，敦促欧洲国家领导人不要理会华盛顿禁止华为公司参与其国家的第五代无线通信网络基础设施建设的呼吁。杨洁篪说， “ 欧洲国家非常清楚它们的明智道路是什么 ” 。





杨洁篪接着说， “ 在第四次工业革命之中，我们要共同合作 … 。中国的法律没有规定公司要在其网络设备中装设后门或收集情报。 ”





中国国内外许多分析家们指出，杨洁篪在说这番话的时候或许是不知晓、或许是蓄意无视中国在 2017 年 6 月 27 日正式公布的《中华人民共和国国家情报法》。该法包括如下规定：





“ 第七条 任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作，保守所知悉的国家情报工作秘密。国家对支持、协助和配合国家情报工作的个人和组织给予保护。 ”





“

第九条

国家对在国家情报工作中作出重大贡献的个人和组织给予表彰和奖励。

”

（美国之音）

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