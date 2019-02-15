中国拟增购半导体解贸易战僵局 美商怀疑动机

美中紧锣密鼓进行贸易谈判之际，华尔街日报报导，中国指望以承诺增购半导体等美国产品，说服美国总统特朗普延长贸易战休兵期，但美商怀疑中方实际动机是增强自身高科技产业。





美中官员本周展开新一轮贸易谈判，报导引述知情人士说法指出，双方对贸易纠纷深层问题相持不下，包括华府不满中方强迫美国企业分享技术，并运用产业政策扶植中国企业。中方官员驳斥美方指控之余，试图以承诺增购美国产品化解贸易战僵局。





其中，中国国家发展和改革委员会提议未来 6 年增加采购美制半导体，总额达到 2000 亿美元。据报导，美国 2017 年向中国出口总值 61 亿美元的半导体，中方提议相当于提高年采购额约 4 倍。





此外，中方谈判团队提议取消鼓励消费者购买新能源车等国产车款的国家级购车补贴政策。在此之前，中国已承诺大幅增购黄豆、液化天然气、原油等美国产品，特朗普 1 月底在白宫接见中方代表时称赞北京承诺增购黄豆的计划。





知情人士透露，以中国国务院副总理刘鹤为首的中方团队指望，增购美国产品能为中国国家主席习近平与特朗普举行峰会铺路，让两人亲上火线化解美中贸易纠纷更棘手的议题。





报导指出，中方这项安排恐怕无法满足特朗普政府要求。美国贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）不断要求北京做出更根本的变革，例如取消强迫技术转移及补贴本国企业，中方最新提案似乎未触及结构性改革。





中方增购美制半导体，也可能有助中国实现称霸航太与机器人等高科技产业的“中国制造 2025 ”计划目标，而这项产业政策正好是特朗普政府的眼中钉。





此外，中国增购美国产品的部分计划，恐怕也会遭遇美国企业与产业团体反弹。举例来说，中国虽提议增购美制半导体，但若要符合美国出口，需要美国厂商配合调整供应链，以利将晶片直接从美国运往中国，而不是取道许多半导体封装测试所在的墨西哥、马来西亚等国家。





中国国家发改委提议，半导体封装测试可改在中国进行，成品也能算美国出口，而且想增加就业和税收的中国地方政府会负担供应链调整成本。





在美中科技较劲日益激烈的背景下，多家美国厂商对中方提案嗤之以鼻，认为提议空洞，而且在美商试图减少仰赖中国之际，这项计划反而会使他们更倚赖中国。据报导，这些厂商敦促美国政府不要接受中方提案，但美国商务部却向一家晶片厂推销中方计划的好处。





美国半导体协会（ SIA ）执行长纽佛（ John Neuffer ）直言，中国承诺增购美制半导体“自以为聪明”，而且是烟幕弹，实际用意是协助北京实现“中国制造 2025 ”目标。





特朗普与习近平去年

12

月初达成贸易战休兵

90

天共识，双方自此进行多轮贸易谈判。按原订计划，双方若无法在

3

月

1

日前达成协议，美国对

2000

亿美元中国货品加征的关税税率将从

10%

升至

25%

，但川普日前暗示谈判期限可能展延。（中央社）

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