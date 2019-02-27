众议院通过决议否定美墨边界国家紧急状态

美国国会众议院星期二晚上通过议案，否决特朗普宣布美墨边界进入紧急状态的做法。





宣布国家紧急状态能使总统在未经国会授权的情况下，在美墨边境地区修筑隔离墙。





民主党人控制的众议院通过议案早在意料之中，参议院能否通过则很难说。不过，即使参议院能通过，特朗普也已经表示要否决。





在众议院占多数的民主党人在特朗普 2 月 15 日宣布进入国家紧急状态后提出了这项决议。民主党人称，宪法赋予国会控制联邦开支的权力，而特朗普总统的行为违反了宪法规定的三权分立。





就在众议院民主党人试图废除特朗普的国家紧急状态时，众议院共和党领袖凯文 · 麦卡锡 (Kevin McCarthy) 为特朗普的行为进行了辩护。





麦卡锡说 :“ 南部边境确实发生了国家紧急状态，而民主党人现在却说紧急状态不存在。 ” 民主党人过去曾投票支持修建边境墙，现在他们反对只是因为这是特朗普总统提议的。





感受到来自参议院的反对，特朗普星期一劝说共和党人不要和民主党人一起投票反对他的国家紧急状态。





特朗普发表推文说 :“ 我希望我们伟大的共和党参议员不要被引向边境安全薄弱和无效的道路。没有强大的边界，我们就没有国家 —— 选民们与我们同在。请强硬和聪明一点，不要落入民主党开放边界和犯罪的陷阱！ ”





特朗普说，他将否决任何反对国家紧急状态的国会决议。参众两院要想推翻否决需要三分之二的多数票，而这是不太可能的。（美国之音）

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