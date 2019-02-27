金正恩与特朗普相继抵达河内 周三下午正式展开会晤

美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩周三将于越南首都河内举行一年内的第二度峰会。美方将寻求朝鲜采取切实举措取消核武计划。





白宫表示，特朗普与金正恩将于当地时间下午 6:30(1130 GMT) 在河内大都会酒店 (Metropole Hotel) 会晤，先进行 20 分钟的一对一对谈，而后进行一个半小时多的晚宴。





特朗普周二晚间搭乘空军一号飞抵河内。





“ 刚抵达河内， ” 他在推文中写道， “ 感谢大家在河内的盛大迎接。群众热情有爱。 ”





金正恩的专列在当天稍早抵达越南，他这趟为期三天的专列行程总共行驶 3,000 公里，从平壤出发，穿过中国抵达越南。金正恩在中越边境一个车站结束专列行程，转搭汽车前往河内。





白宫表示，两位领导人周三的晚宴将有两位助手与翻译陪同参加，然后周四再度进行会晤。两人去年 6 月在新加坡的首次峰会中似乎建立了意外热络的关系。





八个月前特朗普和金正恩在新加坡举行历史性会晤，是在任美国总统与朝鲜领导人之间的首次峰会。





上次峰会主要是为消除两国数十年来的敌意而破冰，但此次峰会将会面临压力，要在金正恩对朝鲜半岛无核化作出模糊承诺的基础上更进一步。





特朗普在国内的批评者警告他，不要弄出一个对遏制朝鲜核野心没什么作用的协议，敦促朝鲜采取具体、可验证的行动放弃威胁到美国的核武器。





作为回报，金正恩将有望得到美国的重大让步，例如解除惩罚性制裁并宣布 1950-53 年的朝鲜战争正式结束。





特朗普于傍晚抵达河内，他走下空军一号时挥手致意，越南和美国高级官员在机场迎接。他的车队前往峰会期间下榻的 JW 万豪酒店，路边人群挥舞着越南、美国和朝鲜国旗欢迎他的到来。





稍早，金正恩乘坐专列跨过中越边境抵达越南城市同登，受到了越方官员的迎接。在同登火车站飘扬着朝鲜和越南国旗，铺设了红毯，越方为他举行了有仪仗队和军乐团参加的欢迎仪式。





金正恩的妹妹金与正陪同。





朝鲜中央通讯社称，金正恩 “ 将在 2 月 27-28 日与特朗普会面，进行具有历史意义的朝美第二次峰会， ” 随后将于 3 月 1-2 日对越南进行友好访问。





美国国务卿蓬佩奥也在周二抵达越南，并与越南外长范平明举行了会谈。





**“ 很棒的峰会 ”**





特朗普在离开华盛顿前表示，他和金正恩将会有 “ 很棒的峰会 ” ，他还强调了朝鲜若放弃核武的好处。





“ 在完全无核化下，朝鲜将迅速成为经济强国， ” 特朗普表示， “... 金正恩委员长将做出明智的决定！ ”





不过特朗普在周日晚间的讲话中，似乎淡化了河内峰会取得重大突破的希望，表示只要朝鲜能够继续暂停武器试验，他就能感到满意。





“ 我不着急， ” 特朗普说。 “ 我只是不希望有 ( 武器 ) 试验。只要没有试验，我们就很高兴。 ”





朝鲜上次核试验在 2017 年 9 月， 2017 年 11 月则进行了洲际弹道导弹试验，此后就未再进行核试验或导弹试射。但分析师表示，特朗普和金正恩必须超越峰会的象征意义。





“ 最基本、但也是最迫切的任务是就无核化涉及什么内容达成共识， ” 斯坦福亚太研究中心的负责人 Gi-Wook Shin 说。





“‘ 无核化 ’ 一词意义不明确，只会加剧对美国和朝鲜无核化承诺的怀疑情绪。 ”





美国要求朝鲜放弃所有核武器和导弹计划，而朝鲜则希望美国解除对韩国的核保护伞。





在特朗普离开华盛顿前往越南之际，他在国内面临的压力也在上升，他非常希望能展示外交政策议题上的进展。特朗普的多位前任在这些外交政策方面均遭遇挫败。





一些分析师担心，这可能导致他在谈判时会手下留情。





“ 主要的担忧是，受国内问题困扰的特朗普是否会做出太多让步，并达成令美国更不安全的糟糕协议， ” 前白宫官员 Victor Cha 说。 Cha 曾在之前的共和党政府内参与过与朝鲜的谈判。





特朗普在越南河内之际，他的前私人律师科恩 (Michael Cohen) 也在美国国会委员会出席听证会，特朗普的商业行为是听证会的关注焦点之一。





外界也越来越期待特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 公布对俄罗斯涉嫌介入美国 2016 年大选的调查报告，但美国司法部的一位高层官员上周五称，本周不会公布调查报告。





韩国青瓦台的一位发言人在首尔对记者表示，美国和朝鲜可能在越南峰会上同意正式结束

1950-1953

年的朝鲜战争。这场战争以停战协定而不是以和平协定结束。朝鲜一直寻求签署和平协定。

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路透社

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