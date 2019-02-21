普京：如果华盛顿在欧洲部署导弹 俄罗斯导弹将对准美国

俄罗斯总统普京星期三（ 2 月 20 日）表示，如果美国在欧洲部署任何短程或中程核武器，俄罗斯的回应不仅是针对部署中短程核武器的欧洲国家，而是针对美国本身。





这是迄今为止普京对有可能进行的新的军备竞赛做出的最强硬表态。普京表示，俄罗斯并不寻求对抗，不会率先部署导弹，以回应华盛顿这个月做出的退出《中导条约》的决定。





华盛顿本月决定退出 1987 年当时美苏签署的《中导条约》，称俄罗斯违反条约规定。该条约规定，任何一方都不能在欧洲部署中短程导弹。《中导条约》的废止，可能会引发华盛顿和莫斯科之间的新的军备竞赛。





普京 20 日在莫斯科向俄罗斯联邦会议发表 2019 年度国情咨文。他说，美国在欧洲部署新导弹的任何举动，都将让莫斯科别无选择，只能做出回应，因为那将大幅度地缩短美国导弹到达俄罗斯的时间，对俄罗斯构成直接威胁。





他说，俄罗斯希望同美国保持友好关系，但是在必要时随时准备自我防卫。他说， “ 我们知道该怎么做，我们会立即实施这些计划，只要对我们的有关威胁一旦付诸实施。 ”





但是普京说，俄罗斯对任何部署的反应都是坚决的，美国的政策制定者应在采取任何步骤之前评估一下有关的风险。他说，美国的一些政策制定者沉湎于美国例外主义。





他说，

“

他们想要怎样，是他们的权利。但他们会数数吗？我相信他们会。让他们数数我们研制的武器系统的速度和射程

”

。（美国之音）

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