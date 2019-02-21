三星电子将在4月推出折叠式5G手机 要价1980美元

全球最大手机制造商--三星电子周三表示，该公司将在4月推出折叠式5G智能手机Galaxy Fold，价格将逼近2,000美元，藉以促使消费者升级。
三星高层在旧金山一场活动上表示，Galaxy Fold将在4月26日发售，这款手机折叠时显示屏幕为4.6寸，展开时则为7.3寸。
三星行动通讯事业部总裁高东真在这场活动上表示，该款手机“开创新局，因为它回应了怀疑论者有关能够做的都已经做出来了的说法...我们证明他们是错的。”
这款手机将能协助三星与苹果(AAPL.O)和中国华为抗衡。尽管华为去年市占率扩大，但行业整体销量下滑，因中国经济去年底面临困境。
三星还推出了几款配件与苹果竞争，包括一副名为“Galaxy Buds”的无线耳机。该款耳机可以无线充电，苹果曾承诺其AirPods耳机将采用这种功能，但该产品尚未发布。
三星还表示，新款Galaxy手机将能够对耳机和新款智能手表进行无线充电。
三星表示，它与Facebook (FB.O)、Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌和微软(MSFT.O)合作，打造它们热门应用的特殊版本以适配新型显示屏。例如，Galaxy折叠式手机具有一项功能，让用户展开手机就能进入Facebook的帖子。
三星称已为新款手机的铰链和柔性屏开发出了新的制程，可使手机开合数十万次。
三星宣布5G手机，旨在抢在主要对手苹果和小米(1810.HK)的前面向市场推出新一代产品。三星正在维护其在全球手机市场上不断缩小的领先优势。
随着5G版旗舰机型的推出，三星看来在5G竞赛中打败了中国厂商，不过将只能在今年晚些时候推出的少数网络中使用。预计苹果要到2020年下半年才会发布5G手机。
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