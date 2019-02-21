三星电子将在4月推出折叠式5G手机 要价1980美元

全球最大手机制造商 -- 三星电子周三表示，该公司将在 4 月推出折叠式 5G 智能手机 Galaxy Fold ，价格将逼近 2,000 美元，藉以促使消费者升级。





三星高层在旧金山一场活动上表示， Galaxy Fold 将在 4 月 26 日发售，这款手机折叠时显示屏幕为 4.6 寸，展开时则为 7.3 寸。





三星行动通讯事业部总裁高东真在这场活动上表示，该款手机 “ 开创新局，因为它回应了怀疑论者有关能够做的都已经做出来了的说法 ... 我们证明他们是错的。 ”









三星还推出了几款配件与苹果竞争，包括一副名为 “Galaxy Buds” 的无线耳机。该款耳机可以无线充电，苹果曾承诺其 AirPods 耳机将采用这种功能，但该产品尚未发布。





三星还表示，新款 Galaxy 手机将能够对耳机和新款智能手表进行无线充电。





三星称已为新款手机的铰链和柔性屏开发出了新的制程，可使手机开合数十万次。









随着 5G 版旗舰机型的推出，三星看来在 5G 竞赛中打败了中国厂商，不过将只能在今年晚些时候推出的少数网络中使用。预计苹果要到 2020 年下半年才会发布 5G 手机。





除了

5G

版本，所有新款

Galaxy

系列刚性手机都将从

3

月

8

日开售，

S10+

起价为

1,000

美元，

S10

价格从

900

美元起，较小的

S10e

起步价为

750

美元。

(

路透社

)

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