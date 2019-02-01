委临时总统被禁出境 银行资金全冻结

委内瑞拉“双总统”乱局持续，总统马杜罗的政府向自封为临时总统的反对派领袖兼国会议长瓜伊多作出反击，最高法院周二颁令向瓜伊多实施旅游限制，禁止他离境，并冻结其银行户口。上述决定明显是对美国周一宣布制裁委内瑞拉国营 PDVSA 石油公司及冻结其资产，作出报复。





最高法院首席法官莫雷诺说：“瓜伊多被禁止离国，直至他被指损害共和国和平的案件完成初步调查为止。”最高法院又接纳委内瑞拉司法部长萨阿卜的要求，就瓜伊多涉嫌协助外国干预委内瑞拉内政，对他展开调查。





瓜伊多在反对党派控制的国会内担任议长，本来享有免被刑事起诉的豁免权，但最高法院内的三十二位大法官大多数忠于马杜罗，没有考虑太久便作出裁决，批准检察部门对他进行调查。





获美国支持的瓜伊多迅速作出回应，批评马杜罗政府及法院采取针对他的行动毫无新意。他于周二抵达国会大楼时对记者说：“我们现在不把这些威胁、逼害放在心上，但我们仍在这里，继续做我们的工作。”





瓜伊多接受德国《图片报》访问时，呼吁欧盟加大制裁马杜罗政府，像美国所祭出的那些制裁一样。





美国政府看来事先收到风声，知道委内瑞拉法院会作出对瓜伊多不利的裁决。白宫国家安全顾问博尔顿较早时发出警告，声称如果马杜罗真的这样做，会带来“严重后果”，但马杜罗置若罔闻。





总统特朗普周二在社交网 Twitter 发文，呼吁国民不要到委内瑞拉，直至另行通知，而且周三可能有大型示威。





美国当天以委内瑞拉犯罪事件频仍和恣意逮捕美国公民等风险为由，将委国旅游警示调至最高的第四级，敦促公民避免前往这个危机四伏的国家，还说美国大使馆提供协助的能力有限。（星岛日报）

Twitter

sgnypost





