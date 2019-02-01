特朗普会晤刘鹤：当众念习近平来信 白宫声明积极

美国总统特朗普和中国副总理刘鹤在

1

月

31

日下午在椭圆形办公室进行会晤。白宫随后发表了声明。





综合媒体

2019

年

1

月

31

日报道，为期两天的新一轮中美经贸高级别磋商会晤于

1

月

31

日结束。白宫于

1

月

31

日发表了关于与中国贸易对话的声明。





声明指出，

“

在过去两天里，美国和中国高级官员就我们两国的经济关系进行了紧张而富有成效的谈判。美方赞赏中国副总理刘鹤及其团队在会晤所做的准备、所表现出的勤奋和专业精神。

”





声明继续指出，此次会谈涉及广泛的问题，包括：（

1

）美国公司如何被迫向中国公司转让技术；（

2

）中国加强知识产权保护和执法的必要性；（

3

）美企在中国面临的众多关税和非关税壁垒；（

4

）中国网络窃取美国商业财产造成的损害；（

5

）包括补贴和国有企业在内的扭曲市场的力量如何导致产能过剩；（

6

）消除限制美国向中国销售制成品、服务和农业的市场壁垒和关税；（

7

）货币在中美贸易关系中的作用。双方还讨论了减少美国对中国巨大且不断增长的贸易逆差的必要性。中国从美国的农民、牧场主、制造商和企业购买美国产品是谈判的一个关键部分。





声明称，

“

双方表示出就所有重大问题进行接触的意愿，谈判会议就如何解决我们之间的分歧进行了富有成效的技术讨论。美国特别注重就结构性问题和削减赤字达成有意义的承诺。双方同意任何决议都将是完全可执行的。

”





声明还表示，

“

虽然取得了进展，但仍有许多工作要做。美国总统特朗普（

Donald Trump

）重申，在布宜诺斯艾利斯达成的

90

天谈判进程是个硬期限，除非美国和中国在

2019

年

3

月

1

日前达成令人满意的结果，否则美国将提高关税。美方期待着同中方就这些重要议题进一步展开对话。

”





美媒

CNBC

网站

1

月

31

日报道，美国总统特朗普在

31

日白宫会晤了中国副总理刘鹤。美国哥伦比亚广播公司（

CBS

）

1

月

31

日认为，特朗普对与中国达成贸易协议表示乐观。在会晤中，特朗普念了一封来自中国国家主席习近平的信件。





报道称，习近平在信中写道，希望两国能各退一步，在

3

月

1

日前达成贸易协议。





《南华早报》

2019

年

2

月

1

日报道美国商会执行副主席兼国际事务主管布里连特（

Myron Brilliant

）表示，在

1

月

31

日于白宫举行的面对面会晤中，中国副总理刘鹤将

“

代表习主席正式提议让中美元首会晤

”

。

港媒认为，刘鹤对特朗普的邀请可能是此轮贸易谈判的最重要成果。





《华尔街日报》

2019

年

1

月

31

日报道，刘鹤建议特朗普

2

月底在越南会晤了朝鲜领导人金正恩后前往海南会晤习近平。





对此，美国商会执行副会长布里连特称，在

1

月

30

日会谈中，刘鹤没有将重点放在习特会的提议上。相反，他把这些话留到

31

日下午与特朗普的会晤中再说。





此外，特朗普

1

月

31

日也在推特（

Twitter

）上表示愿意与习再次会面。特朗普写道，

“

在我和我的朋友习主席近期会晤前，是不会达成最终协议的。我们将就一些长期的、更困难的问题进行讨论并达成一致。这是一项非常全面的交易。

”

（多维新闻）

Twitter

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