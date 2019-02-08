特朗普证实将不会在3月1日达成贸易协议期限前同习近平会晤

美国总统特朗普周四证实，不会在 3 月 1 日中美两国达成贸易协议的最后期限前和中国国家主席习近平会晤。





美国总统特朗普周四证实，没有在 3 月 1 日前与习近平会晤的计划。





当被问及是否会在最后期限前与习近平会晤时，特朗普称， “ 不会。 ”





当被问及未来一个月左右的时间里是否会会晤时，特朗普表示， “ 尚未决定，可能会。 ”





两位元首之前同意贸易战休战 90 天，以达成一项贸易协议。两国的下一轮谈判定于下周在中国举行。





白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 周四对记者表示，这两个经济超级大国的领导人之后可能还会会晤。





“ 特朗普总统一直在说，两国元首将在某个时候会面。但目前这种情况还很遥远， ” 他表示。





这一消息促使美国股市大幅下挫，打破了此前形成的乐观情绪，即在 3 月 1 日的最后期限前达成协议。美国将在 3 月 2 日将部分中国输美商品的关税提高到 25% 。





500 指数 1.6% ，为逾一个月来最大跌幅。美国公债收益率下跌，因为投资者在美国公债中避险。指标 10 年期公债收益率跌 4 个基点，报 2.66% ，为近一周最低。 标普指数 .SPX 跌至日内低点，跌幅达到，为逾一个月来最大跌幅。美国公债收益率下跌，因为投资者在美国公债中避险。指标年期公债收益率跌个基点，报，为近一周最低。





“ 我能看出这会对市场产生何种影响，因为显然，围绕贸易谈判的乐观情绪提振了 1 月的市场。 ”OakBrook Investments LLC 联席首席投资官 Peter Jankovskis 表示， “ 市场在一定程度上有所回落是有道理的。 ”





一位政府官员说，美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦将于周一前往中国进行会谈。





美国正在敦促中国进行一系列重大改革，包括与如何对待在华开展业务的美国公司有关的结构性改革。华盛顿指责中国窃取美国的知识产权，并强迫美国公司分享他们的技术。中国否认这些指控。





特朗普周二在他的国情咨文讲话中称，与中国的任何新的贸易协议 “ 必须包括结束不公平贸易做法的真正的、结构性的改变 ” 。





到目前为止，这些改革一直是谈判的症结所在。





莱特希泽上周在华盛顿结束一轮会谈时对记者说，如果谈判没有取得足够进展，两国元首可能不会会晤。





“ 如果我们不能在这段时间内取得进展，我的建议是不要会晤。但如果我们确实取得了进展，而且总统认为我们已经足够接近达成重大协议，那么我认为他将希望举行一次会议，并这样做， ” 他告诉记者。 “ 我对总统完全有信心，如果我们到了那个地步他会达成协议，而且我对总统的判断也有信心。 ”





特朗普承诺，如果双方不能在 3 月 2 日 0501 GMT 之前达成协议，美国将把价值 2,000 亿美元的中国进口商品的关税从目前的 10% 提高到 25% 。





CNBC

报导说，关税可能会保持在

10%

的水平。一位熟悉谈判的消息人士对路透称怀疑此报导的准确性。莱特希泽上周表示，关税不是谈判的议题。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





