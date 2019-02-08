欧盟大幅下调欧元区经济成长预估 预计通胀放缓

欧盟执委会周四大幅下调了对今明两年欧元区经济成长预估，因预计欧元区最大的几个国家将受到全球贸易紧张局势和一系列国内挑战的拖累。





欧盟执委会在其季度经济预估中，亦下调了对欧元区 19 国明年通胀的预估，目前预估料低于欧洲央行的预估，这可能令欧洲央行今年升息的计划复杂化。





欧盟执委会表示，欧元区今年的经济增长率将从 2018 年的 1.9% 降至 1.3% ，到 2020 年反弹至 1.6% 。





新的预估远不及去年 11 月公布的预估乐观，当时欧盟预计欧元区今年经济成长 1.9% ， 2020 年成长 1.7% 。





欧盟 28 个成员国中的所有国家都势将继续成长，预计欧盟将连续第七年实现经济扩张，但较大的成员国成长将大幅减速。





欧盟执委会指出，全球贸易紧张局势和中国经济放缓是拖累欧盟经济的主要因素。





但欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在新闻发布会上表示，报告也提到了导致前景恶化的内部因素，如德国汽车生产放缓、法国社会紧张局势以及 “ 意大利预算政策的强烈不确定性 ” 。





在下调经济预估公布后，欧元跌至两周低点。





欧盟将对其最大经济体德国的经济增长预估下调至 1.1% ， 2018 年德国经济成长 1.5% ，欧盟执委会此前预估德国今年经济成长 1.8% 。





在 “ 黄背心 ” 抗议削弱了过去几个月的经济增长后，法国今年经济增长预计将从 2018 年的 1.5% 放缓至 1.3% 。





意大利是欧元区第三大经济体，预计今年的经济增幅将为全欧盟最低，仅为 0.2% 。





欧盟执委会预计，除希腊外，所有欧元区国家今年的经济增长速度都将低于 2018 年。希腊在 2018 年退出救助计划后，预计今明两年的经济增长都将超过 2% 。





预计英国今年的经济增幅将从 2018 年的 1.4% 下降到 1.3% ，略高于此前的预测。然而，欧盟强调，对英国的预测是基于 “ 技术性假设 ” ，即欧盟与英国的贸易不会受到英国退欧的影响。





** 令欧洲央行头疼 **





欧盟执委会对经济放缓的预估比欧洲央行去年 12 月公布的最新预估还要糟，当时欧洲央行预计欧元区今年将成长 1.7% 。





欧盟执委会还强调，英国经济前景存在很大的不确定性，进一步向下修正的风险主要来自于英国退欧进程的不确定性。





可能令欧洲央行更加担心的是，欧洲执委会预计欧元区今年的通胀率为 1.4% ，低于欧洲央行 1.6% 的预估，并进一步偏离欧洲央行设定的接近 2.0% 的目标。





自去年 12 月以来，欧洲央行政策制定者一直表示，该行可能在 3 月下调其预估。





欧盟执委会预计，欧洲央行密切关注的核心通胀率将逐步上升，理由是劳动力市场出现了积极的发展。

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路透社

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