美国1男童在校不配合效忠国旗宣誓 面临刑事起诉

美国佛罗里达州一名六年级男童由于在学校不愿配合效忠国旗宣誓（ Pledge of Allegiance ），面对老师劝说也不愿起立，导致教室秩序混乱，结果遭到逮捕，如今面临轻罪罪名起诉。

据《华盛顿邮报》（ washingtonpost ） 18 日消息，佛州波尔克郡公立学区（ Polk County Public Schools ）发言人肯尼迪（ Kyle Kennedy ）发表声明指出，学校教职人员与警察均多次劝说这名六年级学生，但这名男童始终拒绝配合，后来警方以破坏秩序为由，将他逮捕。

肯尼迪表示，这名学生并非以不愿参加效忠国旗宣誓而被捕，而是造成秩序混乱而被补。根据佛罗里达州法律以及波尔克郡公立学区规定，学生有权不参加效忠国旗宣誓。

佛州地方电视台《海湾新闻九台》（ Bay News9 ）报道指出，根据学区的事件调查报告，校方指出，这名六年级男童在事发当天对代课老师说，美国国旗是 “ 种族歧视 ” 的象征，美国国歌则是对非裔美国人的不敬。调查报告纪录显示，代课老师安娜·阿尔瓦雷兹（ Ana Alvarez ）当面询问男童，如果美国这么糟糕，为何不搬走其他地方居住，男童则回答： “ 我是被带到这里的。 ”





雷克兰德警察局（ Lakeland Police Department ） 17 日晚间发表声明指出，一名警员及学校主管设法安辅男童，要求他离开教室 20 分钟先冷静情绪，但他却语出恐吓。警方指出，男童被捕后送往青少年观察辅导中心（ Juvenile Assessment Center ），同时遭到破坏学校秩序、拒捕罪名起诉。

这位 11 岁男童的母亲达奇拉·塔尔波特（ Dhakira Talbot ）接受《海湾新闻九台》采访时说，希望儿子遭控罪名能够撤销。塔尔波特说，儿子并没有扬言要打代课老师， “ 老师搞错了，完全状况外。老师如果觉得我儿子不愿起立是有问题的，应该以不同方式处理问题才对 ” 。

据报道，经历了系列批评之后，效忠国旗宣誓一直是美国社会紧张的根源之一。但仍有民众以言论自由和言论保护为由拒绝行礼。

2017

年，一名黑人学生因拒绝起立进行效忠国旗宣誓而被驱逐出休斯敦高中。这名青少年的无声抗议引发了联邦法院长期的法律争论，其家人则指责学校侵犯了她的言论自由权利。去年，德克萨斯州总检察长对案件进行了干预并捍卫州法，要求学生背诵誓言。

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