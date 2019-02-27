美联储主席鲍威尔称经济增长“稳健”但开始放缓 “不急于”加息

美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 主席鲍威尔周二对国会表示，美联储 “ 不急于对利率的进一步调整作出判断 ” ，他详细阐述了美联储将会如何应对可能正在放缓的经济成长。





在参议院金融委员会长达两个小时的证词陈述中，鲍威尔详细阐述了美联储最近几周试图解读的 “ 相互矛盾的信号 ” ，包括令人失望的零售销售和其他经济数据，这些数据与稳定的就业、薪资增长和持续的低失业率形成鲜明对比。





“ 基线前景是好的， ” 鲍威尔表示，但海外经济成长放缓拖累美国经济，未来几个月 “ 我们可能更多地感受到 ” 这一点。





“ 我们具备良好前景所需的条件，我们的 ( 利率制定 ) 委员会确实在监控相反的趋势和风险，目前来说，我们将对我们的政策保持耐心，让时间来澄清一切。 ”





如果说有什么值得一提的话，那就是鲍威尔的言论夯实了美联储上月的政策转变。当时美联储表示，将暂停为期三年的加息周期，直到通胀或经济成长动能发生变化。外界之前预计美联储升息周期将持续到 2020 年。





鲍威尔表示，诸如新工人加入劳动力大军等信息，让美联储感到意外，这意味着 “ 还有进一步增长的空间 ” 。





鲍威尔担任美联储主席仅一年多，几乎没有像美联储前主席叶伦过去所经历的那样，面对参议院金融委员会共和党议员的严厉批评，他们指责美联储保持利率在过低水平将会引发通胀或金融风险。





美联储在 2018 年升息四次，并预计在 2019 年进一步升息，但随着对全球经济的担忧深入人心，且市场对美国经济复苏表示怀疑，美联储在 1 月转而采取保持 “ 耐心 ” 的政策立场。





美联储的基准隔夜拆借利率目标区间目前在 2.25%-2.50% 。





议员们对美联储维持约 3.5 万亿美元资产负债表的计划也几乎没有表态，这一规模可能低于目前的 4 万亿美元，但按历史标准来衡量仍然十分庞大。共和党议员普遍敦促美联储缩减因危机时期出台的计划而膨胀的资产负债表规模，许多共和党人认为这些计划存在很大的风险。





金融市场对鲍威尔的证词陈述反应冷淡，这是鲍威尔本周在国会举行的两场证词陈述中的第一场。他定于周三在美国众议院金融服务委员会作证。





美国公债收益率 ( 殖利率 ) 在午后交易中走低，美国主要股指小幅收跌，美元兑一篮子货币走软。





** 政治的转变 **





鲍威尔对议员们表示，美联储预计美国经济今年将稳健增长，但增速将低于 2018 年 3% 的预估水平。美联储在 1 月份的政策声明中提到了这一预期。





自上月初以来，对加息保持 “ 耐心 ” 的立场一直是美联储官员讲话的主要内容。





“ 只要经济稳步成长，且不引发通胀，那么美联储应该会按兵不动， ”Cresset Wealth Advisors 首席投资官 Jack Ablin 表示。





不过，周二的听证会确实让人们对美联储在 2020 年总统竞选格局逐步成形的过程中可能面临的问题有了一个初步的了解，民主党人利用他们最近赢得的众议院控制权来推动新的经济和政治想法。





目前，有关美国政府是否有比传统经济学所建议的大得多的空间来扩大其债务，或者美联储自身的资产负债表是否有助于为经济和环境项目的 “ 绿色新政 ” 提供资金的争论日益激烈，鲍威尔明确表示，他是传统派。





“ 我认为，赤字对那些能够以本国货币进行借贷的国家来说不重要的想法是错误的。我认为，相对国内生产总值，美国的债务处于相当高的水平，更重要的是，其增速超过了国内生产总值的增速， ” 鲍威尔表示。





的确，当被问及美国不久将需要上调美国债务上限时，鲍威尔说，他将美国政府违约的前景视为 “ 一条醒目的线，我希望我们永远不会越过它 ” 。





鲍威尔本周在国会山露面，这是他每半年向国会进行一次证词陈述的一部分。这是自从民主党在 11 月的选举中赢得众议院控制权以来，鲍威尔首次在国会露面。之前一系列 2020 年总统竞选活动已经拉开帷幕。





除了从农村贫困的根源到气候变化对银行的影响等问题外，参议院金融委员会成员还提出了一些可能被列入民主党初选战中的问题。





“ 美联储为那些希望变得越来越大、越来越实力雄厚的大银行工作， ” 正在竞选总统的马萨诸塞州民主党参议员沃伦表示。她质疑鲍威尔在评估美国地区性银行 BB&T(BBT.N) 和 SunTrust Banks(STI.N) 拟议的大型合并交易时是否会足够积极。





鲍威尔保证将对这项交易进行 “ 公开和透明 ” 的评估。





当被问及白宫是否就利率问题进行过 “ 直接或间接 ” 的沟通时，鲍威尔停顿了一下说，他不会就与其他官员的私下谈话发表评论。





美国总统特朗普曾严厉抨击美联储加息，称货币紧缩削弱了他的政府提振经济增长的努力。





周二，鲍威尔重申了他不断重复的承诺，即美联储将

“

以一种非政治方式

”

做出政策决定。

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路透社

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