Facebook宣布推出付费视频广告新计划Showcase

2 月 27 日凌晨消息， Facebook 正在加大其在付费视频广告方面的努力，宣布推出一项名为 Facebook Showcase 的新计划。

此前， Facebook 在去年秋季宣布推出所谓的 “In-Stream Reserve” 广告 —— 这种视频广告带有数百家发行商的精选名单，其价格是固定的，受众则是经过尼尔森（ Nielsen ）认证的。事实上， Facebook 在今天召开的一次新闻发布会上公布数据称， “In-Stream Reserve” 广告的每月美国观众人数正在逼近 1 亿。

“ 那是一种规模赶得上电视广告的服务。 ”Facebook 美国机构销售主管埃里克 · 盖斯勒（ Erik Geisler ）说道。他还补充称， Facebook 提供了一种有效的方式来让广告主接触那些正在远离有线电视服务的年轻观众，并指出 43% 的 “In-Stream Reserve” 广告受众的年龄都在 18 岁至 34 岁之间。

Facebook Showcase 可将视频广告与在特定内容类别（如体育、时尚 / 美容以及新增加的食品和新闻类别等）上运作广告的能力结合在一起，并将为个人节目提供特别赞助。目前，广告主可以购买 2019 至 2020 广播年的广告。

对 Facebook 来说，该公司的视频平台 Watch 没能取得很大的成功。事实上，据 Digiday 报道， Facebook 不会续订该公司为 Watch 平台委托制作的三分之二新闻节目。不过， Facebook 内容和规划策略负责人马修 · 海尼克（ Matthew Henick ）表示，他预计 Facebook 平台上的新闻内容将可实现增长。

“ 我们不会削减最终（新闻节目）产出的三分之二，并正在重新评估此前作出的承诺。 ” 海尼克说道。





从更广泛的范围来说， Facebook 指出 Watch 平台已经吸引了 4 亿观众，这些观众每个月都会观看至少一分钟的视频。此外，还有 7500 万观众每天都会观看至少一分钟的视频；实际上，这些观众每天平均收看的视频时长为 20 分钟。

海尼克称， Facebook 的视频策略有 “ 三大支柱 ” ，分别是社区、交互性以及用户与他人 “ 共同观看 ” 节目的能力。

他还宣布， Facebook 将会推出一部名为 “ 人类发现 ” （ Human Discoveries ）的动画喜剧片，这部影片由扎克 · 埃夫隆（ Zac Efron ）和安娜 · 肯德里克（ Anna Kendrick ）主演，将于今年某个时候首映。与此同时，海尼克还透露了 Facebook 将会重制的 “ 真实世界 ” （ The Real World ）剧集的更多细节 —— 根据用户的投票， Facebook 将提供这部剧集较老几季的流播放服务。

尽管

Watch

平台是

Facebook

高端视频策略的核心，但值得注意的是，

Showcase

广告并不局限于

Watch

平台，同时也可在

News Feed

和

Facebook

页面上进行观看。

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