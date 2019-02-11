中美贸易谈判前夕 中国媒体频释放乐观讯号

新一轮中美贸易谈判14日将登场，中国媒体频频释放乐观讯号，指中美双方都希望磋商顺利，不仅双方接触频率越来越高，美方派出的团队阵容也越来越大。
中国商务部9日在官网公布，中共政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方代表刘鹤，将于14至15日在北京，与美国贸易代表、财政部长举行新一轮中美经贸高级别磋商。
此外，美方工作团队11日会提前抵达北京。
媒体先前报导，根据白宫声明，美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）和财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）将参加14至15日的主要会谈。由副贸易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）领军的副部长级会谈，则于11日展开。
在副部长级会谈展开前，包括环球时报在内等陆媒10日针对新一轮中美贸易磋商就至少发布3篇文章。
环球时报社评以“中美显然都愿意新一轮磋商顺利”为题指出，在中国传统新年假期即将结束时公布磋商消息，表明双方都在努力落实两国元首在阿根廷20国集团（G20）峰会期间达成的共识，推动最终协议达成。
微信公众号牛弹琴列出一些细节，做为中美双方将全力以赴的“证据”。首先，美方团队11日就抵达北京，举行副部级磋商；第二，美方团队规模更胜以往。
至于另一微信公众号陶然笔记则表示，中美磋商仍朝着积极的方向发展，就近期谈判而言，美方嘴巴上总说“这也不行”、“那也不要”，但是身体和行动很积极。
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