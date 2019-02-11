中美贸易谈判前夕 中国媒体频释放乐观讯号

新一轮中美贸易谈判 14 日将登场，中国媒体频频释放乐观讯号，指中美双方都希望磋商顺利，不仅双方接触频率越来越高，美方派出的团队阵容也越来越大。





中国商务部 9 日在官网公布，中共政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方代表刘鹤，将于 14 至 15 日在北京，与美国贸易代表、财政部长举行新一轮中美经贸高级别磋商。





此外，美方工作团队 11 日会提前抵达北京。





媒体先前报导，根据白宫声明，美国贸易代表莱特海泽（ Robert Lighthizer ）和财政部长梅努钦（ Steven Mnuchin ）将参加 14 至 15 日的主要会谈。由副贸易代表格瑞斯（ Jeffrey Gerrish ）领军的副部长级会谈，则于 11 日展开。





在副部长级会谈展开前，包括环球时报在内等陆媒 10 日针对新一轮中美贸易磋商就至少发布 3 篇文章。





环球时报社评以“中美显然都愿意新一轮磋商顺利”为题指出，在中国传统新年假期即将结束时公布磋商消息，表明双方都在努力落实两国元首在阿根廷 20 国集团（ G20 ）峰会期间达成的共识，推动最终协议达成。





微信公众号牛弹琴列出一些细节，做为中美双方将全力以赴的“证据”。首先，美方团队 11 日就抵达北京，举行副部级磋商；第二，美方团队规模更胜以往。





至于另一微信公众号陶然笔记则表示，中美磋商仍朝着积极的方向发展，就近期谈判而言，美方嘴巴上总说“这也不行”、“那也不要”，但是身体和行动很积极。





陶然笔记认为，自去年

12

月

1

日中美元首会晤后，特别是去年

12

月下旬开始，双方接触频率越来越高，美方派出的团队阵容也越来越大，因此乐观看待此轮谈判。（中央社）

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