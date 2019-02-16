习近平谈依法治国：决不走西方宪政司法独立之路

中共总书记习近平去年一篇讲话今天曝光，他强调“加强党对全面依法治国的领导”，并表示中国要走自己的法治道路，“决不能走西方『宪政』、『三权鼎立』、『司法独立』的路子”。





新华社报导， 16 日出版的中共党刊“求是”杂志将发表习近平的文章“加强党对全面依法治国的领导”，全文并于 15 日在网路上刊登。这是习近平去年 8 月 24 日在中共中央全面依法治国委员会第一次会议上的讲话的一部分。





外界对中共领导下的法治多质疑“党大还是法大”，习近平却不认为存在此议论。他在文章中说，要推进党的领导制度化、法治化，这是加强党的领导的应有之义，也是法治建设的重要任务。“为什么我国能保持长期稳定，没有乱？根本的一条就是我们始终坚持共产党领导”。





去年 3 月中国通过修改宪法，其中包括把“中国共产党领导”写入宪法第一条，引发许多有志之士特别是海外人士的批评，不过，习近平在文中说，“宪法修改后各方面反响很好”。





习近平说，自他上台的中共第 18 次全国代表大会以来，制定和修订了 140 多部中央党内法规，“有规可依的问题基本得到解决，下一步的重点是执规必严”。





他认识到知法犯法的问题很普遍，指许多党内高级干部走上犯罪道路，“根本原因在于理想信念动摇了，但对党纪国法没有敬畏之心也是一个重要原因”。他也以去年发生的长春长生疫苗造假案为例，指背后原因是把法律法规当儿戏。





文章最后，习近平概括了 10 个方面中共“全面依法治国新理念新思想新战略”，排在首位的是“坚持加强党对依法治国的领导”，第 3 项则为“坚持中国特色社会主义法治道路”。





他说，全面推进依法治国必须走对路。“要从中国国情和实际出发，走适合自己的法治道路，决不能照搬别国模式和做法，决不能走西方『宪政』、『三权鼎立』、『司法独立』的路子。”





中国最高人民法院院长周强

2017

年

1

月曾表示，全国各级法院要“坚决抵制西方『宪政民主』、『三权分立』、『司法独立』等错误思潮影响，决不能落入西方错误思想和司法独立的陷阱，坚定不移走中国特色社会主义法治道路”。这番言论当时曾引发中外舆论争议。（中央社）

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