号称贪污破中国官员纪录 赖小民被起诉

号称可能打破中国官员贪污金额纪录的前中国华融资产管理公司董事长赖小民，近日已由天津市人民检察院第二分院提起公诉，指他涉嫌受贿、贪污、重婚罪。





赖小民曾是中国华融资产管理股份有限公司党委书记兼董事长， 2018 年 4 月遭查落马，同年 11 月被逮捕。





中国最高人民检察院今天在官网发布消息，指赖小民一案在中国国家监察委员会立案调查后，近日已由天津市人民检察院第二分院向天津市第二中级人民法院提起公诉。





检察机关起诉指控：赖小民利用担任中国银行业监督管理委员会办公厅主任，中国华融资产管理公司党委副书记、总裁，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长，华融湘江银行股份有限公司党委书记等职务上的便利，为他人谋取利益，索取、非法收受他人巨额财物。





赖小民也被指控非法占有巨额公共财物；在与妻子合法婚姻关系存续期间，与她人长期以夫妻名义共同居住生活，检方指应当以受贿罪、贪污罪、重婚罪追究其刑事责任。





赖小民案以其受贿金额之多、牵涉之广受到瞩目，财新网此前报导指赖小民有“ 3 个 100 ”： 100 多套房、 100 多个关系人、 100 多个情妇。





办案人员在他的几处房产里，搜出以人民币计算共计 2.7 亿元的现金，总重超过 3 公吨，打破中国贪官被搜出最多现金纪录。





彭博去年报导引述知情人士称，赖小民涉嫌受贿 16.5 亿元，若情况属实，赖小民将打破已被宣判的中国官员受贿纪录。





中国华融为大型国有金融企业， 2015 年在香港上市，旗下有 31 家分公司。





赖小民

1962

年出生，长期在中国人民银行及中国银监会工作，

2009

年起担任中国华融资产管理公司党委副书记、总裁。

2012

年华融改制为股份有限公司，他的身分也转变为中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长。（中央社）

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